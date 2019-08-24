В Тихой бухте прошла экологическая акция фестиваля Koktebel Jazz Party

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг — РИА Новости. В районе ландшафтного парка Тихая бухта завершилась экологическая акция, проведенная в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party и призванная привлечь внимание к проблемам экологии Коктебеля и Крыма.

Как передает корреспондент РИА Новости, акция началась в девять утра (пока еще не слишком жарко — днем в Коктебеле до плюс 34) и продлилась час. В ней приняли участие несколько десятков волонтеров и просто желающих.

Организаторы раздали участникам мешки для мусора и перчатки, а также футболки и кепки с эмблемами джазового фестиваля, а те во время плоггинга очистили часть территории ландшафтного парка.

Участников акции поблагодарил председатель оргкомитета Koktebel Jazz Party, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Мы не можем построить своими силами очистные сооружения, провести канализацию (в Коктебеле. — Прим. ред.), но мы можем показать свое отношение ко всему этому. Мы делаем то, что в наших силах. И пусть все, в чьих силах сделать канализацию, очистные сооружения, — пусть сделают это в Крыму и превратят наш любимый Крым в самое чистое место России и Европы", — сказал он.

По словам Киселева, благодаря усилиям организаторов фестиваля в Тихой бухте за прошедший год стало менее грязно — сейчас мусор приходится искать.

"Но в целом в Коктебеле стало хуже, чем два года назад. Объясню почему: людей стало больше, грязи стало больше, а очистных сооружений так и нет, несмотря на то что деньги из Москвы выделяются. <…> Стало хуже, надо честно это признать. <…> С одной стороны, у нас позитивная акция, а с другой — это акция протеста против такого отношения к Крыму и Коктебелю в частности. Спасибо вам огромное, мы вместе", — заключил председатель оргкомитета.

Плоггинг — новое движение, объединяющее бег трусцой со сбором мусора. Сам термин образовался из шведского слова plocka ("поднимать", "срывать") и английского jogging ("бег трусцой"). Плоггинг возник в Швеции в 2016 году как один из видов организованного спорта и быстро распространился по разным странам — большей частью через социальные сети.

Тихая бухта — ландшафтный парк, особо охраняемая природная территория восточнее Коктебеля. В этому году впервые ограничили доступ туда автомобилей. На прибрежной территории установили тенты и беседки, сделали лестницы для выхода на пляж, устроили контейнерные площадки для сбора мусора. Желающие отдохнуть в Тихой бухте могут пройти на территорию бесплатно и свободно установить там палатку, но есть дополнительные платные услуги.

Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя мероприятию, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей.

В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году гостем фестиваля стал Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.

В этом году фестиваль проходит уже в семнадцатый раз. Он начался 23 августа и завершится в воскресенье, 25-го.