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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

В Тихой бухте прошла экологическая акция фестиваля Koktebel Jazz Party

12:02 24.08.2019 (обновлено: 16:43 24.08.2019)
3128
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг — РИА Новости. В районе ландшафтного парка Тихая бухта завершилась экологическая акция, проведенная в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party и призванная привлечь внимание к проблемам экологии Коктебеля и Крыма.
Как передает корреспондент РИА Новости, акция началась в девять утра (пока еще не слишком жарко — днем в Коктебеле до плюс 34) и продлилась час. В ней приняли участие несколько десятков волонтеров и просто желающих.
Пресс-конференция, посвященная открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму.
23 августа, 13:46Koktebel Jazz Party
Киселев на фестивале джаза в Коктебеле призвал беречь природу Крыма
Организаторы раздали участникам мешки для мусора и перчатки, а также футболки и кепки с эмблемами джазового фестиваля, а те во время плоггинга очистили часть территории ландшафтного парка.
Участников акции поблагодарил председатель оргкомитета Koktebel Jazz Party, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Мы не можем построить своими силами очистные сооружения, провести канализацию (в Коктебеле. — Прим. ред.), но мы можем показать свое отношение ко всему этому. Мы делаем то, что в наших силах. И пусть все, в чьих силах сделать канализацию, очистные сооружения, — пусть сделают это в Крыму и превратят наш любимый Крым в самое чистое место России и Европы", — сказал он.

По словам Киселева, благодаря усилиям организаторов фестиваля в Тихой бухте за прошедший год стало менее грязно — сейчас мусор приходится искать.
"Но в целом в Коктебеле стало хуже, чем два года назад. Объясню почему: людей стало больше, грязи стало больше, а очистных сооружений так и нет, несмотря на то что деньги из Москвы выделяются. <…> Стало хуже, надо честно это признать. <…> С одной стороны, у нас позитивная акция, а с другой — это акция протеста против такого отношения к Крыму и Коктебелю в частности. Спасибо вам огромное, мы вместе", — заключил председатель оргкомитета.
Дмитрий Киселев
23 августа, 13:44Koktebel Jazz Party
Киселев назвал Koktebel Jazz Party заметной экологической акцией
Плоггинг — новое движение, объединяющее бег трусцой со сбором мусора. Сам термин образовался из шведского слова plocka ("поднимать", "срывать") и английского jogging ("бег трусцой"). Плоггинг возник в Швеции в 2016 году как один из видов организованного спорта и быстро распространился по разным странам — большей частью через социальные сети.
Тихая бухта — ландшафтный парк, особо охраняемая природная территория восточнее Коктебеля. В этому году впервые ограничили доступ туда автомобилей. На прибрежной территории установили тенты и беседки, сделали лестницы для выхода на пляж, устроили контейнерные площадки для сбора мусора. Желающие отдохнуть в Тихой бухте могут пройти на территорию бесплатно и свободно установить там палатку, но есть дополнительные платные услуги.
Волонтеры фестиваля Koktebel Jazz Party собирают мусор во время акции за чистый Крым
16 августа, 11:00РИА Новости
Koktebel Jazz Party подаст пример плоггинга

Koktebel Jazz Party

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя мероприятию, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей.
В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году гостем фестиваля стал Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
В этом году фестиваль проходит уже в семнадцатый раз. Он начался 23 августа и завершится в воскресенье, 25-го.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Koktebel Jazz Party. Итоги первого дня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
1 из 14

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

Фестиваль Koktebel Jazz Party. 23 августа 2019
2 из 14

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

Участник коллектива Квартет К.И.М.М. гитарист Алексей Кузнецов во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 14

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

Участники SG Big Band во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 14

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

17-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
5 из 14

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
6 из 14

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

Участники коллектива DAVE YADEN BAND во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
7 из 14

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСалют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
8 из 14
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

Участник коллектива DAVE YADEN BAND Дэвид Яден во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
9 из 14

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

Американский композитор Рэнди Брекер и музыкант-саксофонист Сергей Головня во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
10 из 14

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

Американский композитор Рэнди Брекер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
11 из 14

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
12 из 14

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов а 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
13 из 14

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
14 из 14
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 14

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 14

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 14
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 14

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
14 из 14
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевКоктебельОбщество
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