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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Киселев призвал сделать Тихую бухту круглогодичной рекреационной зоной

12:02 24.08.2019 (обновлено: 23:17 24.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев принимает участие в экозабеге в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле
Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев принимает участие в экозабеге в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев принимает участие в экозабеге в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости. Ландшафтный парк Тихая бухта в районе крымского Коктебеля должен стать полноценной рекреационной зоной со свободным доступом круглый год, считает глава оргкомитета фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.
Акция, призванная привлечь внимание к проблемам экологии Коктебеля и Крыма, прошла в субботу в районе ландшафтного парка Тихая бухта, в процессе плоггинга – забега с одновременным сбором мусора - приняли участие десятки волонтеров. Участников акции поблагодарил глава оргкомитета фестиваля Koktebel Jazz Party.
Пресс-конференция, посвященная открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party – 2019 в Крыму.
23 августа, 13:46Koktebel Jazz Party
Киселев на фестивале джаза в Коктебеле призвал беречь природу Крыма
"Здесь нужно сделать круглогодичную рекреационную зону. Я считаю, что здесь огромное пространство для гольф-поля - это природоохранное мероприятие, это зеленый газон. Здесь можно посадить районированные крымские растения, здесь можно сделать настоящий парк, нормальный пляж - они должны быть общего пользования, нужно построить нормальную дорогу", - сказал Киселев.
Он отметил, что благодаря вниманию к проблеме Тихой бухты со стороны проводимого в Коктебеле джазового фестиваля в ней впервые произошли первые позитивные изменения – запрещен въезд автомобилей на территорию ландшафтного парка, его территория частично горожена. Глава оргкомитета фестиваля считает сделать можно и больше.
Дмитрий Киселев
23 августа, 13:44Koktebel Jazz Party
Киселев назвал Koktebel Jazz Party заметной экологической акцией
"Здесь нужен нормальный архитектурно-ландшафтный проект, который вполне вписывается в идею президента, которую он высказал в послании пространственного развития России. А пока это неухоженная, непричесанная и в то же время не нетронутая земля. Здесь ни то, ни другое - ненормально", - сказал Киселев.
Тихая бухта – ландшафтный парк, особо охраняемая природная территория восточней Коктебеля. В 2019 году власти впервые с 2014 года ограничили доступ автомобилей на его территорию. Прибрежную территорию оснастили тентами и беседками, сделали лестницы для выхода на пляж, устроили контейнерные площадки для сбора мусора. Желающие отдохнуть в Тихой бухте могут пройти на ее территорию бесплатно, а также свободно установить палатку. Организован также комплекс дополнительных платных услуг. Тихая бута – любимое место отдыха многих туристов, которые предпочитают жить у моря в палатках и кемпингах.
Koktebel Jazz Party. Итоги первого дня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
1 из 14

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

Фестиваль Koktebel Jazz Party. 23 августа 2019
2 из 14

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

Участник коллектива Квартет К.И.М.М. гитарист Алексей Кузнецов во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 14

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

Участники SG Big Band во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
4 из 14

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

17-й международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
5 из 14

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
6 из 14

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

Участники коллектива DAVE YADEN BAND во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
7 из 14

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСалют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
8 из 14
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

Участник коллектива DAVE YADEN BAND Дэвид Яден во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
9 из 14

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

Американский композитор Рэнди Брекер и музыкант-саксофонист Сергей Головня во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
10 из 14

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

Американский композитор Рэнди Брекер во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
11 из 14

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
12 из 14

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов а 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
13 из 14

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
14 из 14
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 14

На открытии фестиваля председатель оргкомитета Дмитрий Киселёв заявил: "Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты... И, как обычно, наша публика останется очень довольной".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Певец, пианист и лидер группы из США Dave Yarden Band Дэйв Ярден (Dave Yarden), который открыл программу фестиваля в Коктебеле, рассказал, что впечатлен его организацией и в восторге от коллективов из России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В исполнении квартета К.И.М.М. (Алексей Кузнецов (гитара), Александр Миронов (рояль), Игорь Игнатов (ударные) и Владимир Кольцов-Крутов (контрабас)) прозвучала джазовая интерпретация знаменитой мелодии "Мгновения" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Джазовый оркестр SG Big Band под управлением Сергея Головни не первый год принимает участие в фестивале в Коктебеле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 14

В преддверии Koktebel Jazz Party организаторы пообещали зрителям участие ведущих мировых музыкантов и джазовые сюрпризы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Российская англоязычная группа Guru Groove Foundation несколько лет хотела попасть на фестиваль, призналась ее фронтвумен Татьяна Шаманина, которая в 2016 году принимала участие в шоу "Голос".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Участники коллектива Dave Yarden Band (США) заявили, что им очень понравилось в Крыму, и сравнили Коктебель с югом Калифорнии "по ландшафту, географии и солнцу".

На фото: Барри Пармет (слева) и Дарвин Джонсон.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 14
Салют на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

"Я впервые в Крыму и вообще в России. Мне нравится, это прекрасно... Я играл на многих фестивалях – на них не так все организовано", - сказал Дэйв Ярден, добавив, что с удовольствием приедет в Крым вновь, если получит приглашение.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Российский саксофонист Сергей Головня и его SG Big Band вышли на главную сцену вместе с американским композитором и горнистом Рэнди Брекером.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
11 из 14

Предполагалось, что Рэнди Брекер выступит на закрытии фестиваля, но из-за его напряженного гастрольного графика организаторам пришлось отступить от традиций и перенести выступление.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 14

По традиции, имена зарубежных хедлайнеров до последнего момента остаются тайной как для зрителей, так и для музыкантов, которые участвуют в фестивале.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал Koktebel Jazz Party самым важным культурным международным мероприятием полуострова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
14 из 14
Посетители на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевКрымКоктебельОбщество
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