Киселев призвал сделать Тихую бухту круглогодичной рекреационной зоной

Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев принимает участие в экозабеге в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле

Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев принимает участие в экозабеге в рамках Koktebel Jazz Party 2019 в Тихой бухте в Коктебеле

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 24 авг - РИА Новости. Ландшафтный парк Тихая бухта в районе крымского Коктебеля должен стать полноценной рекреационной зоной со свободным доступом круглый год, считает глава оргкомитета фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.

Акция, призванная привлечь внимание к проблемам экологии Коктебеля и Крыма, прошла в субботу в районе ландшафтного парка Тихая бухта, в процессе плоггинга – забега с одновременным сбором мусора - приняли участие десятки волонтеров. Участников акции поблагодарил глава оргкомитета фестиваля Koktebel Jazz Party.

"Здесь нужно сделать круглогодичную рекреационную зону. Я считаю, что здесь огромное пространство для гольф-поля - это природоохранное мероприятие, это зеленый газон. Здесь можно посадить районированные крымские растения, здесь можно сделать настоящий парк, нормальный пляж - они должны быть общего пользования, нужно построить нормальную дорогу", - сказал Киселев.

Он отметил, что благодаря вниманию к проблеме Тихой бухты со стороны проводимого в Коктебеле джазового фестиваля в ней впервые произошли первые позитивные изменения – запрещен въезд автомобилей на территорию ландшафтного парка, его территория частично горожена. Глава оргкомитета фестиваля считает сделать можно и больше.

"Здесь нужен нормальный архитектурно-ландшафтный проект, который вполне вписывается в идею президента, которую он высказал в послании пространственного развития России. А пока это неухоженная, непричесанная и в то же время не нетронутая земля. Здесь ни то, ни другое - ненормально", - сказал Киселев.