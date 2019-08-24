Пушков прокомментировал слова Омеляна о "флаге Украины над Владивостоком"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Европа отводит Украине только одну роль — роль плацдарма для давления на Россию. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль - роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она - в отличие от России - ничего Европе дать неспособна.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 августа 2019 г.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока". По его мнению, Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как это было "сто лет назад".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова "не столько глупыми, сколько чудовищным", напомнив, что 100 лет назад город был оккупирован.