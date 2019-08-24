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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Омеляна о "флаге Украины над Владивостоком"

11:25 24.08.2019 (обновлено: 11:34 24.08.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Европа отводит Украине только одну роль — роль плацдарма для давления на Россию. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока". По его мнению, Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как это было "сто лет назад".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова "не столько глупыми, сколько чудовищным", напомнив, что 100 лет назад город был оккупирован.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Вчера, 09:44РИА Новости
Захарова раскритиковала слова Омеляна об украинском флаге над Владивостоком
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