Пушков прокомментировал слова Омеляна о "флаге Украины над Владивостоком"

В Киеве напрасно возбудились. Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль - роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она - в отличие от России - ничего Европе дать неспособна.