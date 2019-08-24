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РИА Новости

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины

11:12 24.08.2019 (обновлено: 17:55 24.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.
Украина в субботу отмечает 28-ю годовщину независимости. Празднование прошло в новом формате без традиционного военного парада в Киеве и закончилось шествием по Крещатику.
Репетиция парада в честь Дня Независимости Украины в центре Киева. 20 августа 2019
Вчера, 08:00РИА Новости
"Командовать парадом он не будет". Ждать ли Украине военного переворота
Среди почетных гостей присутствовали три предыдущих президента — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Также среди гостей был спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Порошенко не принимал участия в торжествах, организованных командой Зеленского. Ранее он раскритиковал отказ новой власти от проведения военного парада, при этом заявлял, что намерен принять участие в альтернативном шествии ветеранов военной операции в Донбассе. Его организатором выступил командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийСШАВ мире
Популярные комментарии
Нормально можно праздновать и без порошенко, главное что с гауляйтером Куртом Волкером.
24 августа, 16:24
aandrei7laptev
2111000
Порошенко теперь не зависим ни от чего. Если от тюрьмы только.
24 августа, 11:45
elya.velichutina
850000
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