Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.

Украина в субботу отмечает 28-ю годовщину независимости. Празднование прошло в новом формате без традиционного военного парада в Киеве и закончилось шествием по Крещатику.

Среди почетных гостей присутствовали три предыдущих президента — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Также среди гостей был спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.