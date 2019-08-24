Иран испытал новую ракету

"Наша страна всегда испытывает различные типы систем вооружений, что проходит без остановки для повышения нашей силы сдерживания. Вчера был один из успешных дней нации", — сказал он.

Ракетная программа Ирана давно служит предметом разногласий в международном сообществе. США и некоторые другие страны трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращает внимание на то, что точная формулировка представляет собой лишь соответствующий призыв. Каждый пуск баллистических ракет или ракет-носителей в Иране сопровождается резкой реакцией со стороны Запада, требующего прекратить эту деятельность. Однако в Тегеране подчеркивают, что ракетные пуски не нарушают резолюцию СБ ООН.