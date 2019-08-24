Иран испытал новую ракету

ТЕГЕРАН, 24 авг — РИА Новости. Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами сообщил об испытании новой ракеты, передает агентство Tasnim.
"Наша страна всегда испытывает различные типы систем вооружений, что проходит без остановки для повышения нашей силы сдерживания. Вчера был один из успешных дней нации", — сказал он.
При этом Салами не пояснил, идет ли речь о баллистической ракете.
Ранее министр обороны Амир Хатами заявил, что Иран не намерен разрабатывать неконвенциональные ракеты, но будет увеличивать эффективность существующих за счет повышения точности и скорости.
Ракетная программа Ирана давно служит предметом разногласий в международном сообществе. США и некоторые другие страны трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращает внимание на то, что точная формулировка представляет собой лишь соответствующий призыв. Каждый пуск баллистических ракет или ракет-носителей в Иране сопровождается резкой реакцией со стороны Запада, требующего прекратить эту деятельность. Однако в Тегеране подчеркивают, что ракетные пуски не нарушают резолюцию СБ ООН.
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