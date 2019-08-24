В Приамурье с жителями обсудят макет памятника, где изобразили солдат НАТО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг - РИА Новости. Администрация поселка Дипкун Тындинского района Амурской области, где памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны украсили панно с солдатами НАТО, а затем демонтировали, приглашает местных жителей обсудить и утвердить макет нового изображения, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

"Администрация Дипкунского сельсовета расклеила листовки, обсудить и утвердить макет приглашают жителей в понедельник",- рассказал РИА Новости депутат.

Ранее Ветелкин рассказал РИА Новости, что жители поселка возмущены, так как, по его словам, на обновленном памятнике в центре поселка изобразили солдат НАТО с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка). Прокуратура Приамурья начала проверку после публикации в СМИ, панно демонтировали с памятника. По результатам проверки Тындинский городской прокурор внес представление главе администрации Дипкунского сельсовета.

Ранее глава Тындинского района Приамурья Тамара Лысакова говорила РИА Новости, что окончательный облик памятника определит специальный Совет правительства Амурской области, не уточнив, когда на памятнике появится панно с новым изображением.

Исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова сообщала РИА Новости, что на новом панно, возможно, совсем откажутся от изображения военных. Руководитель компании-подрядчика, которая занималась реставрацией памятника, Евгений Мищенко сообщал РИА Новости, что отказался от услуг дизайнеров, изобразивших на панно солдат НАТО.