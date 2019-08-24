Рогозин прибыл в ЦУП для обсуждения ситуации с "Союзом"

КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал в Центр управления полетами для участия в заседании госкомисси по ситуации с "Союзом", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Рогозин приехал и принимает участие в заседании госкомиссии", - сказали в пресс-службе.

Российский космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 8.30 мск корабль должен был причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Во время сближения на дистанции 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние - 279 метров.

США ранее предупреждали о возможных ЧП при стыковке. Как ранее рассказали в НАСА, на корабле отсутствует система дистанционного режима управления, то есть в случае, если бы автоматика не сработала и корабль не смог сам причалить к станции, космонавты с МКС не смогли бы пристыковать "Союз" вручную. Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя тоже не смог бы, в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.