В ЦУП оценивают, возможно ли повторить попытку стыковки "Союза" с МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг – РИА Новости. "Союз" отведен на безопасное расстояние от МКС, специалисты Центра управления полетами обсуждают возможность проведения повторной попытки стыковки "Союза МС-14" в течение субботы, передает корреспондент РИА Новости из ЦУПа.

Позже появились сообщения, что, по расчетам баллистиков, в течение дня корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции, поэтому в субботу повторная стыковка проводиться не будет.