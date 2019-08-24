"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Корабль подошел к станции на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние — 279 метров.

Присутствовавшие при стыковке члены госкомиссии по полету "Союза МС-14" начали заседание в зале переговоров ЦУПа, передает корреспондент РИА Новости. Среди них — гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, директор ЦУПа Максим Матюшин, начальник головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Сергей Коблов. Руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в ЦУПе не было, но позже он проведет заседание госкомиссии, на котором будет обсуждаться ситуация со стыковкой.

Прессу, следившую за стыковкой в ЦУПе, попросили покинуть здание. Никто из официальных лиц "Роскосмоса" и ракетно-космической отрасли к журналистам не подошел.

В чем причина

По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля "Курс".

Позже руководитель полета российского сегмента МКС космонавт Владимир Соловьев пояснил, что во время стыковки произошли ранее не встречавшиеся колебания.

"Корабль "Союз" находится в автоматическом полете, он нами никоим образом не потерян. Вся аппаратура работоспособна", — добавил он.

Космонавт отметил, что речь идет о системе "Курс" на борту МКС. По его словам, на станции есть все необходимое для ремонта.

Новая попытка — в понедельник

Позже стало известно, что "Союз МС-14" еще раз попробуют пристыковать к МКС в восемь-девять часов утра 26 августа. До тех пор корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции. Экипаж МКС должен демонтировать усилитель сигнала в своей системе "Курс" и провести его проверку, а при необходимости — замену.

Безопасности экипажа станции ситуация с кораблем не угрожает, заявили в "Роскосмосе".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".