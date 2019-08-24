Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы возражать, если бы глава Федеральной резервной системы страны Джером Пауэлл подал в отставку.

"Если бы он это сделал, я бы не стал его останавливать", - заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.