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РИА Новости

Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность

06:36 24.08.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы возражать, если бы глава Федеральной резервной системы страны Джером Пауэлл подал в отставку.
"Если бы он это сделал, я бы не стал его останавливать", - заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.
Трамп едва ли не каждый день жестко критикует Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку. В пятницу он задался вопросом, кто является большим врагом для американской экономики - Пауэлл или лидер Китая Си Цзиньпин.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
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Джером ПауэллДональд ТрампСи ЦзиньпинФедеральная резервная система СШАСШАВ миреЭкономика
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