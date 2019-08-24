Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность

ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы возражать, если бы глава Федеральной резервной системы страны Джером Пауэлл подал в отставку.
"Если бы он это сделал, я бы не стал его останавливать", - заявил Трамп журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 во Франции.
Трамп едва ли не каждый день жестко критикует Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку. В пятницу он задался вопросом, кто является большим врагом для американской экономики - Пауэлл или лидер Китая Си Цзиньпин.
22 августа, 17:56РИА НовостиТрамп назвал политику ФРС США "болотом"