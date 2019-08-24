Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Предоставление особого статуса Донбассу приведет "в никуда", заявил избранный депутат Верховной рады от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
"Мы тем самым создаем прецедент и развиваем этот конфликт внутри страны. И это путь в никуда. Это цепь событий, которую сознательно запускает российская сторона, манипулируя нами", — сказал Гетманцев.
Он выразил мнение, что особый статус усугубит внутриукраинский конфликт и приведет к федерализации Украины с последующей "утратой страны".
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"И как бы выгодно нам с экономической точки зрения ни было восстановить отношения с Донбассом и Россией, но есть вещи, которыми нельзя торговать. Нельзя торговать скидкой на газ или ценой в обмен на национальные интересы, нельзя обсуждать предоставление отдельного статуса территории и проведение там выборов, если это само по себе утопия", — заключил избранный нардеп.
Парламент Украины еще в 2014 году принял закон об особом статусе Донбасса, но его так и не ввели в действие. Осенью 2018 года Рада продлила его действие до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.