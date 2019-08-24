США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помещать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия "Мотор Сич", сообщает издание Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помещать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия "Мотор Сич", сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники из администрации США.

По словам источника, сотрудники совета по национальной безопасности и посольства США в Киеве работают над тем, чтобы провести встречу Болтона с руководителем "Мотор Сич" в Киеве на следующей неделе.

"Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая о том, что, с нашей точки зрения, задумал Китай. Это все часть стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны. Это стратегическое соперничество с Китаем", - заявил изданию другой источник.

СБУ в сентябре 2017 года заявила, что подозревает президента и генконструктора компании "Мотор Сич", депутата Рады Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ в 2017 году арестовал акции. По данным ведомства, представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, который оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо. СБУ считает, что, получив контроль над предприятием, его владельцы намерены предпринять попытку уничтожения "Мотор Сич".