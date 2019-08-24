Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщило интернет-издание "Главред" со ссылкой на источники.
"Министр МВД Арсен Аваков может занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.
По словам источника, информация об этом поступила из правоохранительных органов и источника в медийных кругах. Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский собирается оставить Авакова у власти в благодарность за его нейтралитет на выборах президента.