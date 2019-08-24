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РИА Новости

Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ

06:23 24.08.2019 (обновлено: 07:39 24.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает на съезде партии "Народный фронт" в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает на съезде партии Народный фронт в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщило интернет-издание "Главред" со ссылкой на источники.
"Министр МВД Арсен Аваков может занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.
По словам источника, информация об этом поступила из правоохранительных органов и источника в медийных кругах. Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский собирается оставить Авакова у власти в благодарность за его нейтралитет на выборах президента.
Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк
29 июля, 10:48РИА Новости
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Ситуация на УкраинеАрсен АваковСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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