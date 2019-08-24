Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-24T15:36Z
https://ria.ru/20190824/1557851580.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155569/47/1555694771_0:283:3072:2011_1036x0_80_0_0_a4ba94fde41658fc87f4902f60e666b4.jpg
РИА Новости

Савченко заявила о начале украинизации России

05:59 24.08.2019 (обновлено: 15:36 24.08.2019)
187682
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков. Она отметила, что ее выступления, где она говорит по-украински, не переводятся на русский, а сопровождаются субтитрами.

"Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы ни перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их ни показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть украинский язык звучит в российских эфирах", — сказала Савченко.

Она считает, что благодаря этому жители России скоро начнут понимать по-украински.
"И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании", — заключила Савченко.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
7 июня, 12:49РИА Новости
Савченко дала совет Зеленскому, как уволить министров
На внеочередных парламентских выборах Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. По данным ЦИК, за нее проголосовали восемь человек.
Победу на выборах одержала партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Она получит в новой Раде 254 мандата — это позволит ей впервые в истории Украины создать однопартийное большинство и самостоятельно формировать правительство.
3891076402638321
Обсудить 131
Ситуация на УкраинеNewsOneНадежда СавченкоВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
День ото дня увеличиваются на украине посевы конопли!!
24 августа, 06:19
bbogdanov65.ivanovo
2099610116
Охотно верю, что в России легко будут понимать русский язык... Но по другим причинам- бежит народец-то из Незалэжной... Или украина опять войдет в состав РФ...😂😂😂
24 августа, 06:03
Felix D
1853341015
Рекомендуем
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
РИА
Новости
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Международная космическая станция
"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Вид на Ялту
В Крыму ответили Зеленскому на сравнение полуострова с похищенным ребенком
Лента
новостей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
В Мурманской области электромонтажник выжил после удара в шесть тысяч вольт
Жилет с логотипом сайта Миротворец
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Самолет Ту-154М
Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
00:37Израильские военные заявили, что их авиаудары могли привести к жертвам
00:25Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
00:22Израильские военные заявили, что атаковали объекты иранских сил в Сирии
00:14ПВО Сирии сбила большинство целей, они упали на юге страны
00:07ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском
00:02Строители начали установку памятного знака жертвам трагедии в Керчи
23:54Народная милиция ЛНР сообщила об обстреле со стороны силовиков
23:36Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
23:35В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров
23:31Шахматист Карпов прокомментировал задержку визы в США
23:27В небе над Дамаском прогремели взрывы
23:26Росгвардия изучит законопроект, который обяжет сотрудников носить номера
23:22Певица Сай рассказала, что фестиваль "Таврида-Арт" исполнил ее мечту
23:17Судан начал переговоры с США об исключении из списка спонсоров терроризма
23:13СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
22:54В Москве запустили салют в честь 75-летия освобождения Кишинева от фашистов
22:35Около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в Москве
22:35Клип Эда Ширана и Stromzy за сутки набрал больше двух миллионов просмотров
22:26СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении
Лента новостейМолния