Савченко заявила о начале украинизации России

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков. Она отметила, что ее выступления, где она говорит по-украински, не переводятся на русский, а сопровождаются субтитрами.
"Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы ни перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их ни показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть украинский язык звучит в российских эфирах", — сказала Савченко.
Она считает, что благодаря этому жители России скоро начнут понимать по-украински.
"И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании", — заключила Савченко.
На внеочередных парламентских выборах Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. По данным ЦИК, за нее проголосовали восемь человек.
Победу на выборах одержала партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Она получит в новой Раде 254 мандата — это позволит ей впервые в истории Украины создать однопартийное большинство и самостоятельно формировать правительство.