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РИА Новости

Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

05:02 24.08.2019 (обновлено: 12:00 24.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой. Видео его заявления опубликовал "Политнавигатор".
Выступая на открытии выставки "Фактор свободы" в Киеве, Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока".

"Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад", — сказал министр.

Он также выразил уверенность в победе в "очередной украинско-российской битве".
На этой неделе Макрон встречался с российским лидером Владимиром Путиным, а после встречи опубликовал в фейсбуке пост на русском языке, в котором отметил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россию назвал "глубоко европейской страной".
Омелян возглавляет Министерство инфраструктуры Украины с апреля 2016 года. За это время он запомнился рядом скандальных заявлений. В частности, он активно выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, хотя именно поезда в Москву приносят "Укрзализнице" больше всего прибыли. Кроме того, Омелян обещал въехать в Москву на танке.
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Ситуация на УкраинеВладимир ОмелянЭммануэль МакронВладимир ПутинЕвропаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Над бараком, где этот омелян будет отбывать срок на Колыме, поднимут флажок, на котором вместо нынешней вилки будет ложка с дыркой.
24 августа, 06:18
aapev
370500002
И тут Остапа понесло...😂😂😂
24 августа, 05:03
Felix D
236581005
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