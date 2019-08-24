Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

"Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад", — сказал министр.