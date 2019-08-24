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РИА Новости

В бундестаге раскритиковали идею вернуть Россию в G8

04:38 24.08.2019 (обновлено: 16:09 24.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоРейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Возобновление работы в формате G8 будет ошибкой, поскольку это даст Москве "неверный сигнал", заявил в беседе с радиокомпанией Deutschlandfunk глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
По его мнению, для повторного приглашения России в "Большую семерку" нет никаких причин. Кроме того, парламентарий обвинил Москву в ведении "активной войны".
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"Причина исключить Россию была, поскольку она нарушила основные принципы взаимодействия между государствами, ведет активную войну. И если это не изменится, Россия ни с кем не будет сотрудничать, но ей скажут, чтобы она вернулась в группу, это будет неверным сигналом", — сказал политик.
Тем более, по словам Рёттгена, в отношениях западных стран сейчас царит раскол, из-за которого G7 не может даже выпустить итоговое коммюнике. Это еще одна причина, почему "не имеет смысла принимать в члены Россию", добавил депутат.
На днях президент США Дональд Трамп согласился на предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице.
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При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против восстановления "Большой восьмерки".
Помимо этого, как заявил высокопоставленный источник в структурах Евросоюза, и ЕС будет против возврата Москвы в формат G8 "до устранения причин, приведших к ее исключению из него".
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия не исключает возобновления формата G8, но для нее это не самоцель.
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23 августа, 16:10РИА Новости
Группа семи
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Эммануэль МакронG7Борис ДжонсонДональд ТрампБундестаг ГерманииЕвросоюзG8ГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А оно нам это надо.Жили же и без ПАСЕ и без G7 проживём.А то они нас пытаются пугать тем где нам и нет нужды находиться.
24 августа, 06:30
sstry1967
2001002
Если примут Путина то все члены кроме Трампа перейдут на второй план - вот и не хотят быть возле Путина загораженными!
24 августа, 05:00
Shams Holm
831003
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