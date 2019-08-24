В бундестаге раскритиковали идею вернуть Россию в G8

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Возобновление работы в формате G8 будет ошибкой, поскольку это даст Москве "неверный сигнал", заявил в беседе с радиокомпанией Возобновление работы в формате G8 будет ошибкой, поскольку это даст Москве "неверный сигнал", заявил в беседе с радиокомпанией Deutschlandfunk глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

По его мнению, для повторного приглашения России в "Большую семерку" нет никаких причин. Кроме того, парламентарий обвинил Москву в ведении "активной войны".

"Причина исключить Россию была, поскольку она нарушила основные принципы взаимодействия между государствами, ведет активную войну. И если это не изменится, Россия ни с кем не будет сотрудничать, но ей скажут, чтобы она вернулась в группу, это будет неверным сигналом", — сказал политик.

Тем более, по словам Рёттгена, в отношениях западных стран сейчас царит раскол, из-за которого G7 не может даже выпустить итоговое коммюнике. Это еще одна причина, почему "не имеет смысла принимать в члены Россию", добавил депутат.

На днях президент США Дональд Трамп согласился на предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против восстановления "Большой восьмерки".

Помимо этого, как заявил высокопоставленный источник в структурах Евросоюза, и ЕС будет против возврата Москвы в формат G8 "до устранения причин, приведших к ее исключению из него".