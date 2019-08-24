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РИА Новости

Эксперт рассказал о возможных сроках введения четырехдневной рабочей недели

03:06 24.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в ближайшем десятилетии, если произойдет внедрение новых технологий и изменится технологический уклад, считает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не "сию секунду", и он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.
"В ближайший год вряд ли, это возможно в ближайшее десятилетие в случае перехода к новому технологическому укладу, внедрению новых технологий, коренному изменению ситуации с производительностью труда", - рассказал РИА Новости Калмыков.
Он пояснил, что тренды на автоматизацию и роботизацию будут приводить к тому, что определенные рутинные процессы станут автоматическими. При этом сохранение рабочих мест для граждан должно стать сверхважным приоритетом, подчеркнул Калмыков.
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"Конечно, возможно сокращение рабочей недели, но эта перспектива будет определена скоростью изменения технологического уклада, когда мы перейдем в следующий уклад, тогда это возможно", - отметил он.
По его словам, уменьшение рабочей недели не означает, что человек будет работать меньше, благодаря автоматизации производительность будет оставаться на том же уровне, что и при пятидневной рабочей неделе.
В свою очередь, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, кандидат экономических наук, директор НИФИ Владимир Назаров отметил, что с экономической точки зрения предприятия сами могут решать, какая будет продолжительность рабочей недели. Если это выгодно, то они могут перейти на нее уже сейчас.
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