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РИА Новости

Welt рассказала, как США "помогают" России строить "Северный поток — 2"

02:15 24.08.2019 (обновлено: 11:48 24.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Отменив визит в Данию, президент США Дональд Трамп может "сыграть на руку" России и поспособствовать строительству "Северного потока 2", пишет немецкий ежедневник Welt.
Авторы статьи отмечают, что американский лидер повел себя как ребенок после комментария премьера-министра Дании об идее Трампа купить Гренландию, при этом, подчеркивает издание, для Вашингтона "на кону стоит многое".
Так, пишет газета, еще в феврале американские дипломаты хвалили датское правительство за "правильное" решение изучить проект газопровода с точки зрения внешней политики и политики безопасности, в частности экономической безопасности Украины, а в мае глава Минэнерго США Рик Перри поблагодарил Копенгаген за "острый взгляд на проблему".
По мнению авторов материала, Дания может ответить Трампу на его "инфантильную политику" мгновенной выдачей разрешения Москве на строительство "Северного потока 2" в ее территориальных водах. Однако все же такая реакция Копенгагена маловероятна, подчеркивает издание.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Отказ Трампа

Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.
Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь, в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.
После этого Трамп сообщил, что отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен считает, что это решение показывает неуважение к королеве, пригласившей Трампа.
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Строительство газопровода и позиция Дании

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестировал "Газпром", остальную часть предоставили Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Новый трубопровод планировалось достроить в 2019-м, осталось получить согласие от Дании. В августе Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут "Северного потока — 2", параллельно ожидая решения Копенгагена по первому, основному маршруту.
В апреле Nord Stream 2 запросила у Дании разрешение на строительство по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне (ИЭЗ), южнее острова Борнхольм. В июне компания отозвала заявку на основной маршрут.
Однако датские власти пока не могут точно сказать, когда выдадут разрешение на строительство газопровода, так как сначала нужно провести экологическую оценку и общественные консультации.
По мнению представителей Nord Stream 2, Дания специально задерживает реализацию проекта, тем самым подрывая доверие инвесторов.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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ДанияСеверный поток-2Рик ПерриДональд ТрампГазпромРоссияСШАГренландияУкраинаВ миреЭкономика
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