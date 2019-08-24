В Совфеде оценили возможность России пережить новые санкции США

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия сможет пережить новые американские ограничительные меры против нее так же, как и смогла выстоять против тех санкций, которые вводили в ее адрес до этого, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью телеканалу RT.
При этом, по мнению парламентария, страна может стать только сильнее.
"Не будем нервничать, мы знаем, куда нам двигаться, я думаю, что от этого мы станем только сильнее. Уже пять лет они вводят эти санкции, прямо на потоке, я думаю, что они видят: особых результатов эти санкции не достигли. Более того, в некоторых отраслях мы стали надеяться на себя и продвинулись достаточно хорошо вперед", — отметил сенатор.
Политик добавил, что Соединенные Штаты интересует сдерживание России любой ценой, чтобы восстановить свои пошатнувшиеся позиции в мире.
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на российский госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Помимо этого, Соединенные Штаты вводят и допограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники.