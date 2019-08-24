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РИА Новости

Российские наблюдатели приехали на президентские выборы в Абхазию

00:19 24.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАгитационный плакат кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии
Агитационный плакат кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Агитационный плакат кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии . Архивное фото
СУХУМ, 23 авг - РИА Новости. Наблюдатели из обеих палат российского парламента и комитета по внешним связям Петербурга прибыли в Абхазию на воскресные выборы президента, сообщило в пятницу посольство России в республике.
"23 августа в посольстве состоялась встреча с российскими наблюдателями из Совета Федерации, Госдумы и комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, прибывшими в Абхазию на выборы президента", - говорится в сообщении в Facebook.
Ранее в пятницу председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил РИА Новости, что в республику прибыли более 50 международных наблюдателей.
Всего на пост главы Абхазии претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, бывший первый вице-премьер Шамиль Адзынба, советник министра обороны Олег Аршба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.
Выборы в Абхазии
19 августа, 13:11РИА Новости
На выборы в Абхазию впервые приедут наблюдатели из Германии и Китая
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Совет Федерации РФГосдума РФАбхазияРауль ХаджимбаРоссияВ мире
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