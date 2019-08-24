Российские наблюдатели приехали на президентские выборы в Абхазию

СУХУМ, 23 авг - РИА Новости. Наблюдатели из обеих палат российского парламента и комитета по внешним связям Петербурга прибыли в Абхазию на воскресные выборы президента, сообщило в пятницу посольство России в республике.

"23 августа в посольстве состоялась встреча с российскими наблюдателями из Совета Федерации, Госдумы и комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, прибывшими в Абхазию на выборы президента", - говорится в сообщении в Facebook.

Ранее в пятницу председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил РИА Новости, что в республику прибыли более 50 международных наблюдателей.