Российские наблюдатели приехали на президентские выборы в Абхазию

СУХУМ, 23 авг - РИА Новости. Наблюдатели из обеих палат российского парламента и комитета по внешним связям Петербурга прибыли в Абхазию на воскресные выборы президента, сообщило в пятницу посольство России в республике.
"23 августа в посольстве состоялась встреча с российскими наблюдателями из Совета Федерации, Госдумы и комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, прибывшими в Абхазию на выборы президента", - говорится в сообщении в Facebook.
Ранее в пятницу председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил РИА Новости, что в республику прибыли более 50 международных наблюдателей.
Всего на пост главы Абхазии претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, бывший первый вице-премьер Шамиль Адзынба, советник министра обороны Олег Аршба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.