Борис Джонсон и "Операция овсянка": еды нет, есть надежда победить Путина

Легко догадаться, что играть с открытыми картами сложно. А получилось так, что Борис Джонсон поехал в Берлин и Париж демонстрировать свою несгибаемую позицию и блефовать, притом что весь мир смог заранее ознакомиться с его реальными картами и в этой британской колоде не нашлось хоть сколь-нибудь внушительных козырей. Однако у Джонсона не было и нет особого выбора в плане стратегии поведения: в своей программной статье он обещал Владимиру Путину и заодно всем гражданам Великобритании, что Брекзит состоится при любых условиях и строго 31 октября 2019-го и тем самым Владимиру Путину якобы будет доказано, что западный либерализм жив, а российский президент был неправ, объявив об истечении его срока годности.