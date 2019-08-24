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РИА Новости

Борис Джонсон и "Операция овсянка": еды нет, есть надежда победить Путина

08:00 24.08.2019
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Иван Данилов
Иван Данилов
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Результаты дипломатического блицкрига британского премьера Бориса Джонсона, который отправился в турне в Берлин и Париж, пока выглядят удручающе. Бесспорно, с точки зрения демонстрации мужской силы и доминирования (в том смысле, в котором ее понимают британские таблоиды и американские реднеки) Борис Джонсон однозначно одержал верх над своими европейскими визави — весь мир облетела фотография, на которой он запечатлен в "доминирующей позе", то есть с ногой на столе прямо во время личных переговоров с Макроном. Но вот с точки зрения реальных дипломатических успехов (а не удачных фотографий) ситуацию лучше всего описывает колумнист американского агентства деловой информации Bloomberg Лионель Лоран. Он охарактеризовал результаты встречи двух лидеров как "сладко-горькая победа Макрона в Брекзите".
Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что незадолго до начала дипломатического турне искрометного британского премьера в Sunday Times был внезапно опубликован текст секретного правительственного документа, в котором довольно трезво описываются последствия так называемого жесткого Брекзита. Последний из-за поведения Джонсона становится базовым вариантом развития событий. Документ, составленный аппаратом премьер-министра правительства тори в сотрудничестве с Казначейством Ее Величества, правительственными структурами и агентствами, носит по-настоящему британское название "Операция "Овсянка обыкновенная", а читать его можно как настоящий политический триллер, достойный пера Томаса Клэнси. Чтобы ощутить дух и эмоцию этого по-своему уникального документа, стоит привести впечатления журналистов американского телеканала CNN, которые сообщают, что "Соединенное Королевство, скорее всего, столкнется с нехваткой продовольствия, топлива и лекарств, если оно выйдет из Евросоюза без сделки о переходном периоде (то есть в режиме жесткого Брекзита. — Прим. ред.)".
Ситуация вокруг "Операции "Овсянка" (часть британской прессы предпочитает более благозвучный вариант "Операция Хаос", но из песни слов не выкинешь) создает гротескные слухи, часть которых невозможно отличить от реальности, ибо непонятно, на что Лондон готов пойти, чтобы хоть как-то облегчить страдания британской экономики в случае жесткого Брекзита. Британский экономический журналист-расследователь Ян Фрейзер со ссылкой на экономического редактора BBC Бенджамина Чу сообщает: "Говорят, что правительство Бориса Джонсона ищет парк самолетов АН-124, построенных на Украине, — единственных самолетов, способных транспортировать три 44-тонных грузовика, чтобы перевозить жизненно важные запасы в случае жесткого Брекзита". Читатели, конечно заявили журналисту, что вообще-то такие самолеты придется, вероятно, одалживать у России, и что сам слух (или план?) выглядит как бред. Но этот инцидент отлично передает эмоциональное состояние британского инфополя.
Легко догадаться, что играть с открытыми картами сложно. А получилось так, что Борис Джонсон поехал в Берлин и Париж демонстрировать свою несгибаемую позицию и блефовать, притом что весь мир смог заранее ознакомиться с его реальными картами и в этой британской колоде не нашлось хоть сколь-нибудь внушительных козырей. Однако у Джонсона не было и нет особого выбора в плане стратегии поведения: в своей программной статье он обещал Владимиру Путину и заодно всем гражданам Великобритании, что Брекзит состоится при любых условиях и строго 31 октября 2019-го и тем самым Владимиру Путину якобы будет доказано, что западный либерализм жив, а российский президент был неправ, объявив об истечении его срока годности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Музее науки и промышленности в Манчестере. 27 июля 2019
2 августа, 08:00РИА Новости
Бориса Джонсона ждет "унижение" в споре с Путиным
Причудливую логику британского премьера сложно уловить, но сделанного не воротишь, вызов брошен, и теперь Джонсон, для которого "мачизм и несгибаемость" — главные элементы политического имиджа, должен как-то выкручиваться, даже если в Великобритании начнутся перебои с лекарствами, едой и топливом.
Более того, и это должно быть особенно унизительным для официального Лондона, вся стратегия нового правительства в отношении Брекзита была просчитана заранее (причем публично!) президентом Франции, который сейчас получил полное моральное право на круг почета вокруг Елисейского дворца. Агентство Bloomberg перечисляет удачные прогнозы Макрона по поводу того, что будет делать правительство Джонсона:

"В конце концов, именно Макрон предсказал, что британцы попытаются отложить и пересмотреть условия Брезкита, а не перепрыгнуть через обрыв и пойти на жесткий Брекзит еще в марте, что должным образом и произошло. Именно Макрон тогда правильно предположил, что (предоставлению Лондону отсрочки. — Прим. ред.) более продолжительной, чем техническое продление от этой первоначальной мартовской даты Брекзита, будет рассматриваться Лондоном как шанс для перезаключения уже согласованной сделки по Брекзиту. И именно Макрон разозлил своих коллег по Евросоюзу после того, как отверг разговоры о том, чтобы отодвинуть Брекзит до 2020 года, — это была более мягкая позиция, поддерживаемая Меркель, — в пользу крайнего срока 31 октября."

В таких условиях Борису Джонсону будет очень сложно за те 30 дней, которые ему "отмерила" на недавних переговорах Ангела Меркель, найти какое-то решение, которое одновременно позволило бы избежать жесткого Брекзита и при этом удовлетворило бы радикальных членов Консервативной партии, избирателей и геополитические амбиции самого британского премьера. Его ставка на то, что в последний момент Евросоюз прогнется под лондонские требования и будет готов отказаться от уже согласованных (и крайне невыгодных для Великобритании) условий, под которыми подписалась Тереза Мэй, пока себя не оправдывает.
Перестановка слагаемых
23 июля, 18:53РИА Новости
Перестановка слагаемых
Вполне вероятно, что эта ставка и не сыграет, потому что теперь есть как минимум один ключевой европейский лидер, для которого британская катастрофа будет личной геополитической победой. Причем чем ярче будет "гореть" британская экономика, тем более значимым окажется триумф Макрона. Конечно, британский премьер вполне может обвинить Макрона в работе на Путина, но вот его рейтингу и перспективам Великобритании от этого легче не станет.
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Борис ДжонсонТереза МэйBloomberg L.P.ЕвросоюзВладимир ПутинРоссияBBCУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
Доллар уже рухнул,Европа загнила,украина замерзла и исчезла,теперь в UK нехватка продовольствия,топлива и лекарств! )) У нас сплошное беспрецедентное повышение уровня жизни! Путин снова всех победил! )))
24 августа, 19:37
дНдима Н.
14200011
Да уж.Распустила Баба Лиза личный состав. Хватка уже не та.
24 августа, 09:00
lizander_57 Лизандер
11110000
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