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РИА Новости
Туризм

Названы города и страны, где туристы чаще всего арендуют автомобиль

11:09 24.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФедеральная трасса
Федеральная трасса
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Россия, Италия и Турция возглавили список стран, в которых российские туристы чаще всего берут автомобиль в аренду, сообщает momondo.ru.
Прокат автомобиля в России обходится в среднем в 2 500 рублей в сутки, выяснили специалисты метапоисковика, проанализировав данные своих клиентов. В Италии можно арендовать машину в среднем за 1 600 рублей в день, в Турции и Греции - за 1 900 рублей. В Испании, замыкающей пятерку стран, где путешественники чаще всего пользуются этой услугой в среднем приходится платить чуть менее 900 рублей.
Дешевле всего арендовать машину в Мексике - в среднем за 584 рубля в сутки. Второе место - у Испании, а замыкает тройку лидеров Панама, где стоимость суточной аренды равна испанской.
В рейтинге городов, где отдыхающие наиболее часто берут машину напрокат, лидирует Ларнака (средняя стоимость - 1 038 рублей в сутки). Второе место - у турецкой Антальи (1 800 рублей), третью строчку занимает Москва, где аренда автомобиля обойдется чуть дороже двух тысяч рублей в сутки.
Путешествуя по России, пользователи чаще всего пользуются услугой проката автомобиля в столице. На втором месте – Санкт-Петербург (2 500 рублей в сутки). В пятерку российских городов, где аренда машин наиболее востребована, вошли Сочи, Анапа и Калининград. Такая услуга обходится респондентам в сумму от 2 300 до 2 500 рублей в день.
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