Названы города и страны, где туристы чаще всего арендуют автомобиль

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Россия, Италия и Турция возглавили список стран, в которых российские туристы чаще всего берут автомобиль в аренду, сообщает momondo.ru.

Прокат автомобиля в России обходится в среднем в 2 500 рублей в сутки, выяснили специалисты метапоисковика, проанализировав данные своих клиентов. В Италии можно арендовать машину в среднем за 1 600 рублей в день, в Турции и Греции - за 1 900 рублей. В Испании, замыкающей пятерку стран, где путешественники чаще всего пользуются этой услугой в среднем приходится платить чуть менее 900 рублей.

Дешевле всего арендовать машину в Мексике - в среднем за 584 рубля в сутки. Второе место - у Испании, а замыкает тройку лидеров Панама, где стоимость суточной аренды равна испанской.

В рейтинге городов, где отдыхающие наиболее часто берут машину напрокат, лидирует Ларнака (средняя стоимость - 1 038 рублей в сутки). Второе место - у турецкой Антальи (1 800 рублей), третью строчку занимает Москва, где аренда автомобиля обойдется чуть дороже двух тысяч рублей в сутки.