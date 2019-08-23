Десять частных детсадов в Ленобласти получили 20 млн рублей первых субсидий

С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Накануне начала нового учебного года комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области провел первый конкурс по распределению субсидий предпринимателям, реализующим проекты в сфере дошкольного образования, чтобы ускорить решение вопроса с предоставлением мест в детских садах в районах интенсивной жилой застройки и снизить сумму родительских взносов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, постановление о предоставлении субсидии в июле этого года подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Согласно документу, получателями субсидии могут стать частные детские сады, имеющие образовательную лицензию, более 20 воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в пять тысяч рублей в месяц.

"На конкурсе были распределены 20 миллионов рублей. Субсидии получили десять частных детских садов, имеющих образовательную лицензию и которые в совокупности посещают более 600 детей. Благодаря региональной помощи, руководители этих дошкольных учреждений смогут снизить ежемесячные взносы", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это четыре детских учреждения, расположенные в районах интенсивной жилой застройки Всеволожского района, два дошкольных учреждения в Ломоносовском районе, два детсада в Гатчинском районе. Также субсидии выделены двум предпринимателям, осуществляющим дошкольное образование в Выборгском районе.