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РИА Новости

В "Росатоме" назвали дату начала строительства нового атомного ледокола

15:05 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 авг - РИА Новости. Четвертый российский универсальный атомный ледокол ЛК-60Я проекта 22220 планируется заложить на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге через год, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Август-сентябрь следующего года", - так ответил Лихачев на вопрос о сроках закладки атомохода.
Урал сошел со стапелей: как атомный ледокол спустили на воду
26 мая, 16:57РИА Новости
"Урал" сошел со стапелей: как атомный ледокол спустили на водуУниверсальный атомный ледокол "Урал" спустили на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония прошла 25 мая. Корпус атомохода освятил священник, о борт судна по традиции разбили бутылку шампанского.
В пятницу в Мурманске Росатом и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух новых универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я, которые станут, соответственно, третьим и четвертым серийными (а всего по счету - четвертым и пятым) отечественными судами этого проекта.
На Балтийском заводе по заказу Росатома ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
13 августа, 17:03Новое оружие России
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