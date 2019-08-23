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РИА Новости

Создатели робота "Федора" назвали его полет в космос большим успехом

14:18 23.08.2019 (обновлено: 17:18 23.08.2019)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре. Архивное фото
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Полет в космос антропоморфного робота "Федора" стал успехом, укрепил уверенность российских разработчиков в своих силах и готовность работать над еще более сложными задачами, рассказал РИА Новости главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.
"Я, безусловно, доволен. Дело в том, что когда мы только начинали заниматься робототехникой, мы смотрели по всеми миру, какие за рубежом есть крупные компании, какие они большие и успешные. Но время шло, и, действительно, мы обрели некую уверенность, которая подкрепилась и вчерашним полетом, поэтому мы теперь считаем себя уже более опытным коллективом, которые может решать, в том числе, и такие сложные задачи", - сказал Богданов.
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
Вчера, 09:27РИА Новости
Конструктор "Федора" рассказал о целях миссии робота на МКС
"Естественно, что есть и гордость, и ответственность за тот объект, за того робота, который сейчас находится в космосе, но также есть гордость за свой коллектив, который совершил такое восхождение по технологиям, по компетентности за достаточно короткий период. За последние пять лет мы очень серьезно выросли и окрепли, коллектив показал, что может решить интересные и сложные задачи", - добавил он.
Робот "Федор" полетел на МКС 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки 24-го числа его перенесут из корабля в российский сегмент станции. На орбите робот пробудет до 7 сентября. Управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.
Космический полет робота "Федора"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Антропоморфный робот Skybot F-850 (робот Федор) поздравляет россиян с борта корабля Союз МС-14 с Днем флага Российской Федерации
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот пробудет на МКС 17 суток.

Робот Федор поздравил россиян с Днем Государственного флага. 22 августа 2019
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Космос - РИА НаукаРИА Наука
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