Создатели робота "Федора" назвали его полет в космос большим успехом

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Полет в космос антропоморфного робота "Федора" стал успехом, укрепил уверенность российских разработчиков в своих силах и готовность работать над еще более сложными задачами, рассказал РИА Новости главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.

"Я, безусловно, доволен. Дело в том, что когда мы только начинали заниматься робототехникой, мы смотрели по всеми миру, какие за рубежом есть крупные компании, какие они большие и успешные. Но время шло, и, действительно, мы обрели некую уверенность, которая подкрепилась и вчерашним полетом, поэтому мы теперь считаем себя уже более опытным коллективом, которые может решать, в том числе, и такие сложные задачи", - сказал Богданов.

"Естественно, что есть и гордость, и ответственность за тот объект, за того робота, который сейчас находится в космосе, но также есть гордость за свой коллектив, который совершил такое восхождение по технологиям, по компетентности за достаточно короткий период. За последние пять лет мы очень серьезно выросли и окрепли, коллектив показал, что может решить интересные и сложные задачи", - добавил он.