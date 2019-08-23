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РИА Новости

СМИ: майские указы по зарплатам бюджетникам срывает большинство регионов

09:41 23.08.2019 (обновлено: 11:17 23.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Майские указы президента о повышении зарплат бюджетников выполняют лишь четыре региона, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
В первой половине 2019 года установленных выплат достигли в Ленинградской и Пензенской области, Алтайском крае и Чечне. В остальных регионах целевые показатели не достигаются как минимум по одной из 12 категорий бюджетников.
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Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич отмечает, что хуже всего указы выполняются в отношении педагогов дошкольных организаций, социальных работников и младшего медперсонала.
"По врачам и учителям регионам отчитываться надо лучше. Все остальные категории были и остаются второстепенными", — подчеркнула она.
По зарплатам врачей больше всего "отстают" в Мурманской области, Ингушетии и Туве.
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В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию он потребовал сохранить достигнутые показатели.
В июне Счетная палата сообщила, что больше половины регионов не выполнили майский указ по зарплатам медиков. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что при составлении отчета была допущена ошибка. В ведомстве отметили, что указ по зарплате среднего медперсонала выполнили во всех субъектах, а младшего — в 81. Однако Счетная палата подчеркнула, что неточности в данных нет.
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Популярные комментарии
Происки госдепа, не иначе
23 августа, 10:10
Дмитрий М.
13470405
Что перечисляют, то и выплачивают. Фонд оплаты труда он как бы из воздуха не прирастёт. Ведь все бюджетники на дотациях и сами денег не зарабатывают.
23 августа, 10:01
CCicicipi
31301118
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