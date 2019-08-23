СМИ: майские указы по зарплатам бюджетникам срывает большинство регионов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Майские указы президента о повышении зарплат бюджетников выполняют лишь четыре региона, Майские указы президента о повышении зарплат бюджетников выполняют лишь четыре региона, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В первой половине 2019 года установленных выплат достигли в Ленинградской и Пензенской области, Алтайском крае и Чечне. В остальных регионах целевые показатели не достигаются как минимум по одной из 12 категорий бюджетников.

Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич отмечает, что хуже всего указы выполняются в отношении педагогов дошкольных организаций, социальных работников и младшего медперсонала.

"По врачам и учителям регионам отчитываться надо лучше. Все остальные категории были и остаются второстепенными", — подчеркнула она.

По зарплатам врачей больше всего "отстают" в Мурманской области, Ингушетии и Туве.

В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию он потребовал сохранить достигнутые показатели.