Ошибки в данных о неисполнении Минздравом указа Путина нет, заявили в СП

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ не допускала ошибок в отчете о неисполнении Минздравом указа президента РФ о повышении зарплат медиков, а министерство отчасти формально подошло к выполнению этого указа, заявили журналистам в контрольном ведомстве.

Как следует из отчета Счетной палаты об исполнении бюджета за 2018 год в Минздраве России, в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение майского указа президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего медицинского персонала. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала эти данные ошибкой.

Аудиторы отметили, что по указу, средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, должна быть хотя бы вдвое выше, чем средняя в том регионе, где они работают, а зарплата среднего и младшего медперсонала - не ниже средней в их регионе.

На конец 2017 года зарплата врачей в среднем по России была на 63,3% выше, чем средняя в их регионе, то есть составляла 163,3% из 200% целевых; среднего медицинского персонала - на 12,5% ниже, чем средняя в их регионе; младшего - на 38,1% ниже средней в регионе.

Через год ситуация улучшилась, но показатели не были достигнуты: в 27 регионах средняя зарплата врачей так и не стала вдвое выше средней по региону; в 14 регионах не выполнен показатель по зарплате среднего медперсонала; а с повышением зарплат медсестер, санитаров и сестер-хозяек не справились в 50 регионах.