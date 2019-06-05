Скворцова назвала данные о неисполнении указа о зарплатах медиков ошибкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников в 50 из 85 субъектов РФ.

Как следует из отчёта Счетной палаты об исполнении бюджета за 2018 год в Минздраве России, в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

"Это ошибка, которая была допущена при составлении отчёта Счетной палаты. Речь идет о чем: выполнением указа считается выполнение с пятипроцентным отклонением, 95 и больше процентов... С учётом этих критериев по врачам все 85 регионов выполнили, по среднему персоналу все 85 выполнили и по младшему медицинскому персоналу 4 региона имеют отклонения от 5 до 10%", - сказала Скворцова.

Она отметила, что "говорить о срыве указа говорить вообще не приходится". На следующий день после неправильной интерпретации данных, которые опубликовали в Счетной палате, появилась информация Росстата, что по темпам прироста зарплаты на первом месте среди других отраслей оказалось здравоохранение, прирост составил 26% за один год.