Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T17:35Z
https://ria.ru/20190605/1555292429.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155139/36/1551393655_0:6:1023:581_1036x0_80_0_0_ce494bcc44a596bd3555a3d01de50aa9.jpg
РИА Новости

Скворцова назвала данные о неисполнении указа о зарплатах медиков ошибкой

Вчера, 17:35
1662
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников в 50 из 85 субъектов РФ.
Как следует из отчёта Счетной палаты об исполнении бюджета за 2018 год в Минздраве России, в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Здание Счетной палаты РФ в Москве
23 апреля, 08:18
В Счетной палате заявили о неполном выполнении майских указов
"Это ошибка, которая была допущена при составлении отчёта Счетной палаты. Речь идет о чем: выполнением указа считается выполнение с пятипроцентным отклонением, 95 и больше процентов... С учётом этих критериев по врачам все 85 регионов выполнили, по среднему персоналу все 85 выполнили и по младшему медицинскому персоналу 4 региона имеют отклонения от 5 до 10%", - сказала Скворцова.
Она отметила, что "говорить о срыве указа говорить вообще не приходится". На следующий день после неправильной интерпретации данных, которые опубликовали в Счетной палате, появилась информация Росстата, что по темпам прироста зарплаты на первом месте среди других отраслей оказалось здравоохранение, прирост составил 26% за один год.
Также Скворцова обратила внимание, что "этот показатель - средний, он не является фиксированным у каждого". "Мы понимаем, что есть блестящие хирурги, у них зарплата выше, у людей, которые только закончили вуз, зарплаты ниже, поэтому уровень зарплаты определяется объемом помощи, сложностью, качестве стали и так далее", - отметила она.
217002049
Обсудить 7
Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
ох как трясется тетя за свое кресло... И хоть отрицай не отрицай, а повышения реальных зарплат нет в регионах! Местные министерства и главврачи из кожи лезут, чтоб всячески урезать переработки. коэффициенты, надбавки, сверхурочные и т.п. И чуть чуть поднимают оклады.. И отчитываются о "повышении". Вот и весь прирост Скворцовский на этом..
5 июня, 18:52
ЛГЛена Головач
2800100
Ну да, уже знаем. Сначала рейтинг 30. завтра 72, сначала указы не выполняются, завтра выполняются. По опросам никто не голосует, а потом бац и 76%
5 июня, 17:41
ХоХочу официально заявить, что
2330000
Рекомендуем
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России
РИА
Новости
"Нафтогаз" заявил о готовности к диалогу с Россией по транзиту газа
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Лента
новостей
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны
Во Франции ветеран в 97 лет прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров: Россия ожидает от США заявления о недопустимости ядерной войны
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о смерти российского "имперского проекта"
Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время встречи с избирателями на Михайловской площади в Киеве
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал, что Керри предлагал провести второй референдум по Крыму
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье не признал вину
Астраханский кремль
Эксперт назвал причины отставки врио губернатора Астраханской области
Ликвидатор аварии на ЧАЭС Игорь Хиряк
Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
Лента новостейМолния