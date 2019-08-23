Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T07:08Z
https://ria.ru/20190823/1557812078.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149630/98/1496309881_0:0:1944:1094_1036x0_80_0_0_31887483ada6fda85788ab47097ca993.jpg
РИА Новости

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

05:40 23.08.2019 (обновлено: 07:08 23.08.2019)
38240
© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, заявила глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен.
"Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну", — написала депутат в Twitter.
Флаги стран-участниц саммита G7
Вчера, 19:20РИА Новости
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8
Ле Пен добавила, что антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не только не отвечает интересам стран Европы, но и вредит им.
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит "Большой семерки" в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Лондон выступит против восстановления России в "Большой восьмерке". Также высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил РИА Новости, что ЕС выступает против возврата Москвы в формат G8 "до устранения причин, приведших к ее исключению из него".
Лебедь, рак и щука
Вчера, 17:37РИА Новости
Лебедь, рак и щука
3784959622
Обсудить 10
Эммануэль МакронG7Дональд ТрампМарин Ле ПенЕвросоюзG8Владимир ПутинЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это всё звериная морда капитализма. Да здравствует социализм! Даешь социальную справедливость для ВСЕХ землян!
23 августа, 06:13
ЛКЛысый Кучерявый
3441104
Есть ещё в ЕС люди со здравыми мыслями.
23 августа, 06:12
eldeckel
3710014
Рекомендуем
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Кличко заявил об "особом статусе" Севастополя
РИА
Новости
Комар
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Полиция в селе Подгорное
Состояние пострадавших в конфликте с цыганами в селе Кузбасса улучшилось
Лента
новостей
Певица Лайма Вайкуле
Вайкуле выступила за возвращение "Новой волны" в Юрмалу
Рисунок заседания Федерального суда в Вашингтоне по делу Марии Бутиной
"Сдавший" Бутину ФБР крупный бизнесмен из США покинул свой пост в компании
Флаги стран-участниц саммита G7
В США назвали условие возвращения России в G8
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном
Похороны женщин и детей, убитых фашистами в одном из украинских сел
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
ЦИК заявил об "информационном перекосе" в освещении избирательной кампании
Актер Роберт Дауни младший на премьере фильма Железный человек 3 в Лондоне, Великобритания
Роберта Дауни — младшего зовут на помощь Человеку-пауку
Флаги стран-участниц саммита G7
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8
Ягоды в лесу
Эксперт рассказал, как девочке удалось выжить в нижегородском лесу
Танкер Neyma в Керченском проливе
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Гонолулу - столица штата Гавайи
В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Названы самые "мужские" марки автомобилей в России
08:31В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
08:26На Ямале начался отопительный сезон
08:17Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы
08:04В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
07:59В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города
07:56Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:44Глава Бразилии мобилизовал весь кабмин для борьбы с пожарами в Амазонии
07:41Вашингтон отозвал предложение Анкаре о продаже Patriot, пишут СМИ
07:39Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак
07:34МТС обеспечит сотовой связью главные дороги Сахалина
07:31Машины с косатками и белухами из "китовой тюрьмы" прибыли к Охотскому морю
07:29Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке
07:16Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города Елизово на Камчатке
07:14Премьер Японии намерен обсудить на G7 вопросы КНДР и Ближнего Востока
07:06В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
06:54Уровень Амура у Хабаровска достиг 607 сантиметров
06:48МЧС сообщило о нарушениях на хабаровских избирательных участках
06:46Названы самые опасные для желающих иметь детей профессии
06:44В результате ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе погибли трое человек
Лента новостейМолния