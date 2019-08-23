Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, заявила глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен.
"Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну", — написала депутат в Twitter.
Ле Пен добавила, что антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не только не отвечает интересам стран Европы, но и вредит им.
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит "Большой семерки" в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Лондон выступит против восстановления России в "Большой восьмерке". Также высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил РИА Новости, что ЕС выступает против возврата Москвы в формат G8 "до устранения причин, приведших к ее исключению из него".
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