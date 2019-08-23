Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, заявила глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен.

Ле Пен добавила, что антироссийская идеология — это пережиток прошлого, который не только не отвечает интересам стран Европы, но и вредит им.

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит "Большой семерки" в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.