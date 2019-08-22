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РИА Новости

Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник

11:50 22.08.2019 (обновлено: 20:00 22.08.2019)
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© AFP 2019 / Vincenzo PintoСаммит Группы восьми (G8) в Италии
Саммит Группы восьми (G8) в Италии
© AFP 2019 / Vincenzo Pinto
БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.

"Приглашение России на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости", — сказал он.

Источник также напомнил о давно согласованной странами ЕС позиции по украинской тематике, в рамках которой уже высказались премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявившая, что прогресс в реализации Минских соглашений помог бы создать новые условия для возврата России в формат G7.
По его словам, для диалога с Москвой есть формат G20, тогда как "семерка" должна оставаться "форумом демократий, приверженных общим ценностям".
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Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице. Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"
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ЕвросоюзРоссияВ мире
Популярные комментарии
Порой складывается впечатление, что у них (европа, америка) действительно паранойя, в отношении России. Видимо, скоро опять кто нибудь выпрыгнет в окно с криком "Русские идут!"))
22 августа, 11:56
llevone2017
210210009
Ну вот, как теперь жить то? Даже кушать не могу!😂😂😂😂
22 августа, 11:51
Сергей Серый
811440208
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