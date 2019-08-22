Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.

"Приглашение России на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости", — сказал он.

Источник также напомнил о давно согласованной странами ЕС позиции по украинской тематике, в рамках которой уже высказались премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявившая, что прогресс в реализации Минских соглашений помог бы создать новые условия для возврата России в формат G7.

По его словам, для диалога с Москвой есть формат G20, тогда как "семерка" должна оставаться "форумом демократий, приверженных общим ценностям".

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на встрече "семерки" в Биаррице. Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".