Зеленский и Джонсон обсудили идею возвращения России в G8

КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого Джонсон заявил, что Лондон выступит против восстановления РФ в G8 в ходе саммита во Франции, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
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"Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку". Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны согласились, что до решения кризиса на Украине невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы. "Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции", - добавили в пресс-службе.
Джонсон также пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом и поздравил его с Днем независимости Украины.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.