Зеленский и Джонсон обсудили идею возвращения России в G8

КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого Джонсон заявил, что Лондон выступит против восстановления РФ в G8 в ходе саммита во Франции, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

"Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за твердую и принципиальную позицию Великобритании в поддержку Украины в свете недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку". Была отмечена невозможность восстановления членства РФ в G7, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны согласились, что до решения кризиса на Украине невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, где решаются глобальные проблемы. "Владимир Зеленский получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки", который состоится 24-26 августа во Франции", - добавили в пресс-службе.

Джонсон также пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом и поздравил его с Днем независимости Украины.