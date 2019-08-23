Названы города, в которые путешественники возвращаются несколько раз в год

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Москва, Ростов-на-Дону и Воронеж возглавляют список российских городов, в которые путешественники возвращаются чаще всего. Среди зарубежных направлений лидируют Львов, Кишинев и Лондон, сообщает Туту.ру.

Эксперты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019 года и составили рейтинг городов, в которые путешественники возвращались более одного раза (уникальность клиента проверялась по фамилии, имени и отчеству, а также дате рождения).

В список в основном попали те места, в которые люди летят не отдыхать, а работать или в гости к родным. Из городов-миллионников самыми посещаемыми стали Москва, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара и Уфа. В десятку также попали Пермь, Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Рекордсменом стал пассажир, который за год слетал в Москву 65 раз. Другой россиянин 50 раз покупал билеты в Нижнекамск, еще один 34 раза посетил Санкт-Петербург.