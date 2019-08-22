Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T21:53Z
https://ria.ru/20190822/1557808252.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155619/27/1556192713_0:478:2047:1629_1036x0_80_0_0_2e35531a26de79e04edebfc73ea458ae.jpg
РИА Новости

Шойгу обсудил с главой минобороны Мозамбика военное сотрудничество

21:53 22.08.2019
222
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Планы военного сотрудничества обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Мозамбика Атаназиу Мтумуке на переговорах в Москве в четверг.
"Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений между армиями двух стран", - сказано в сообщении Минобороны РФ, распространённом по итогам переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи
Вчера, 18:24РИА Новости
Россия и Мозамбик заключили соглашение о защите секретной информации
Отмечается, что встреча состоялась "в развитие российско-мозамбикских договоренностей, достигнутых на высшем уровне".
"Переговоры прошли в теплой и доброжелательной обстановке", - говорится в пресс-релизе.
Ранее в четверг в Москве состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Мозамбика Филипе Ньюси.
800003
Обсудить 0
Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияМозамбикПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции принимает доклад генерального директора ПАО Татнефть
Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на "Танеко"
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов помочь Индии и Пакистану в снижении напряженности
Президент РФ Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси во время встречи
Россия и Мозамбик заключили соглашение о защите секретной информации
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп намерен обсудить с Меркель зависимость Германии от российского газа
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство в США осудило попытки выставить СССР "зачинщиком" Второй мировой
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите G7 в Ла-Мальбие, Квебек, Канада. 8 июня 2018
Трамп на G7 обсудит с Трюдо усиление давления на власти Венесуэлы
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017
"Роснефть" подписала соглашение по работе на шельфе Мозамбика
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ
Рогозин рассказал, когда в России подготовят программу исследования Луны
Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
Глава WorldSkills поблагодарил Путина и Медведева за организацию чемпионата
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
МИД Канады назвал условия присоединения России к G7
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
Памятник маршалу Коневу в Праге
Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский
Адвокат Вышинского не имеет информации об обмене между Россией и Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния