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РИА Новости

Адвокат назвал даты обмена удерживаемых между Россией и Украиной

19:08 22.08.2019 (обновлено: 19:18 22.08.2019)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоПограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной
Пограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Пограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной. Архивное фото
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа, сообщил в четверг адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий.
"Его (Александра Саттарова – ред.) готовят к обмену на одного из наших моряков. На кого можно - сказать не могу. Все будет известно 28-29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией", - цитирует Свинцицкого издание "theБабель".
По словам защитника, его подзащитный Саттаров доставлен в Службу безопасности Украины и проходит юридические процедуры оформления обмена.
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