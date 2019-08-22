Адвокат назвал даты обмена удерживаемых между Россией и Украиной

"Его (Александра Саттарова – ред.) готовят к обмену на одного из наших моряков. На кого можно - сказать не могу. Все будет известно 28-29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией", - цитирует Свинцицкого издание "theБабель".