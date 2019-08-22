Умерла девочка, получившая 80% ожогов тела при пожаре в Курской области

ВОРОНЕЖ, 22 авг — РИА Новости. Четырехлетняя девочка, получившая ожоги 80% тела при пожаре в Курской области, скончалась в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, сообщает администрация Курской области.

"Из Нижнего Новгорода пришло печальное известие. К сожалению, доставленную сюда спецбортом МЧС четырёхлетнюю девочку, пострадавшую при пожаре в Советском районе, спасти не удалось", - говорится в сообщении на странице администрации " ВКонтакте ".

Пожар в поселке имени Ленина Советского района Курской области произошел 12 августа. По данным СК РФ по Курской области, четверо детей, оставшись без присмотра взрослых, играли в заброшенном сарае со спичками, в результате чего загорелось сено. Сестры 8 и 11 лет успели выскочить из горящего сарая, прибывшие родственники и соседи смогли вынести из пламени четырехлетнюю девочку, трехлетний мальчик погиб.