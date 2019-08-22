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РИА Новости

Умерла девочка, получившая 80% ожогов тела при пожаре в Курской области

16:45 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Капельница в детской больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 авг — РИА Новости. Четырехлетняя девочка, получившая ожоги 80% тела при пожаре в Курской области, скончалась в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, сообщает администрация Курской области.
Девочку 2015 года рождения с ожогами 80% тела в крайне тяжелом состоянии доставили из Курска в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета вечером 21 августа спецбортом МЧС России. Как отмечало ГУМЧС по Нижегородской области, за время перелета состояние ребенка не ухудшилось.

"Из Нижнего Новгорода пришло печальное известие. К сожалению, доставленную сюда спецбортом МЧС четырёхлетнюю девочку, пострадавшую при пожаре в Советском районе, спасти не удалось", - говорится в сообщении на странице администрации "ВКонтакте".

Представитель обладминистрации подтвердил РИА Новости факт смерти ребенка.
Пожар в поселке имени Ленина Советского района Курской области произошел 12 августа. По данным СК РФ по Курской области, четверо детей, оставшись без присмотра взрослых, играли в заброшенном сарае со спичками, в результате чего загорелось сено. Сестры 8 и 11 лет успели выскочить из горящего сарая, прибывшие родственники и соседи смогли вынести из пламени четырехлетнюю девочку, трехлетний мальчик погиб.
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