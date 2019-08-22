В Нижний Новгород доставили девочку с ожогами 80% тела

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Четырехлетнюю девочку, получившую ожоги 80% тела при пожаре в Курской области, доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Нижегородской области.

Пожар в поселке имени Ленина Советского района Курской области произошел 12 августа. По данным СК РФ по Курской области, четверо детей, оставшись без присмотра взрослых, играли в заброшенном сарае со спичками, в результате чего загорелось сено. Сестры 8 и 11 лет успели выскочить из горящего сарая, прибывшие родственники и соседи смогли вынести из пламени четырехлетнюю девочку, трехлетний мальчик в результате пожара погиб. Четырехлетняя девочка была доставлена в реанимационное отделение районной клинической больницы.