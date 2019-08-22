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РИА Новости

В Нижний Новгород доставили девочку с ожогами 80% тела

13:04 22.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Четырехлетнюю девочку, получившую ожоги 80% тела при пожаре в Курской области, доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Нижегородской области.
Пожар в поселке имени Ленина Советского района Курской области произошел 12 августа. По данным СК РФ по Курской области, четверо детей, оставшись без присмотра взрослых, играли в заброшенном сарае со спичками, в результате чего загорелось сено. Сестры 8 и 11 лет успели выскочить из горящего сарая, прибывшие родственники и соседи смогли вынести из пламени четырехлетнюю девочку, трехлетний мальчик в результате пожара погиб. Четырехлетняя девочка была доставлена в реанимационное отделение районной клинической больницы.
"Вечером 21 августа в аэропорт Нижнего Новгорода из Курска прибыл специализированный борт МЧС России, который доставил девочку 2015 года рождения с ожогами 80% тела в крайне тяжелом состоянии на лечение в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. За время перелета состояние ребенка не ухудшилось", - сообщили в пресс-службе управления МЧС.
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Курская областьНижегородская областьРоссияПроисшествия
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