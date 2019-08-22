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РИА Новости

Медведев осмотрел площадку "Казань-Экспо"

15:28 22.08.2019 (обновлено: 20:46 22.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голиков в аэропорту Казани. 22 августа 2019
Дмитрий Медведев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голиков в аэропорту Казани. 22 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КАЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев осмотрел площадку выставочного центра "Казань-Экспо", построенную для проведения Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
Выставочный центр "Казань-Экспо" стал крупнейшим в Поволжье. Он расположен рядом с Международным аэропортом "Казань". В удобстве такого логистического решения глава правительства убедился лично, пройдя по крытой галерее, соединяющей здание казанского аэропорта и один из павильонов. Такая импровизированная прогулка заняла несколько минут. По дороге глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал Медведеву об особенностях нового выставочного пространства.
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В целом экспоцентр состоит из трех кластеров общей площадью свыше 140 тысяч квадратных метров, а также из ряда тентовых сооружений площадью более 54 тысяч квадратов.
Комплекс включает соревновательную зону, выставочные павильоны, галерею, конгресс-холл на 3 тысячи посадочных мест, более 30 многофункциональных залов, VIP-зону, зоны отдыха и питания и культурный парк WorldSkills для ознакомления с культурным многообразием народов мира, традиционными ремеслами и обычаями.
На объекте также запланированы помещения под молельные комнаты 4-х религиозных конфессий, а также под детскую комнату и комнату матери и ребенка.
В рамках 45-ого мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 в выставочном центре "Казань Экспо" Госкорпорация "Росатом" организует специальное образовательное пространство TeenPower, построенное по принципу "создано подростками для подростков".
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По дороге премьер-министр остановился у стенда молодежной команды Росатома. Глава корпорации Дмитрий Лихачев рассказал, что было решено сконцентрировать усилия на подготовке совсем юных ребят, которые в последствие смогут войти в сборную России чемпионата по профессиональному мастерству.
"Это ребята, которые составят команду завтрашнего дня", - заметил Лихачев. "Мы поступили хитро: предоставили им помещение, они сами его реконструировали и по форме, и по содержанию. То есть это команда действительно придумала то, что есть здесь, - сказал Лихачев, указывания на черный электронный стенд, светящейся оранжевым и синим неоном. - Это не совсем в стилистике Росатома, мягко сказано, и без нашей корпоративной символики, но это ребята придумали, им нравится, а значит, нравится нам".
Медведев поприветствовал молодежь, поинтересовавшись, готовы ли они морально к будущим соревнованиям. "Максимальных успехов, потому что вы представляете нашу страну, хотя вы такие молодые и у вас еще все впереди", - пожелал глава правительства. Одна из участниц команды рассказала премьеру, что они создавали свой стенд для таких же как и они подростков.
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"Если бы не наша чудо-команда, состоящая из 900 подростков, из разных городов России, ничего бы этого не было", - рассказала девушка, отметив, что на этом стенде ребята снимают кино, делятся жизненным опытом, рассказывают друг другу истории и помогают друг другу. Все ребята были одеты в фирменные черные футболки стилистки придуманного ими стенда, что не укрылось от глаз премьера. Хорошая у вас футболка: "Мои мысли опережают свет", - прочитал слоган Медведев. - Хуже, когда мои действия опережают мысли, вот этого нежелательно". Ребята рассмеялись шутке и заметили, что вообще-то их слоган звучит так: "Делюсь своей энергией".
"Мы знаем, что у вас, мягко говоря, непростая работа. Мы тоже хотим поделиться с вами нашей энергией и подарить вам этого замечательного рыжего кота, это талисман команды", - сказала девушка, протягивая игрушку Медведеву. "Будем заряжаться", - с улыбкой заметил он. По традиции ребята попросили Медведева сделать с ними селфи. Он с радостью согласился, заметив, что "есть уже зарядное устройство" и помахал плюшевым котом в камеру.
Отдельно Медведеву продемонстрировали площадку компетенций блока "Производство и инженерные технологии".
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Далее Медведев заглянул в соревновательную зону, где подошёл к участку, на котором соревновались фрезеровщики из разных стран мира, в том числе из России.
Организаторы рассказали Медведеву про конкурсное задание: из необработанного металлического цилиндра на станке необходимо выточить сложную высокотехнологичную деталь, причём с каждым годом задание усложняется.
Участники соревнуются за фрезерными пятикоординатными станками немецкой фирмы, производство которых в настоящее время осуществляется в России.
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