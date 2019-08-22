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РИА Новости

В Таджикистане опровергли сообщение о переходе на арабский алфавит

13:33 22.08.2019 (обновлено: 14:19 22.08.2019)
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© РИА Новости / Марина Маковецкая / Перейти в фотобанкЮная жительница Айнийского района Таджикистана по дороге в школу
Юная жительница Айнийского района Таджикистана по дороге в школу
© РИА Новости / Марина Маковецкая
Перейти в фотобанк
Юная жительница Айнийского района Таджикистана по дороге в школу. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 22 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Кириллический алфавит отвечает всем социальным, культурным, научным и образовательным запросам таджикского народа, заявил РИА Новости министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид.
"Таджикистан никогда не планировал переход с кириллицы на арабский алфавит. Мы не видим в этом необходимости", - сказал он.
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По его словам, по учебному плану в общеобразовательных учреждениях Таджикистана учащиеся 7-8 классов изучают алфавит своих предков. "Министерство образования и науки Республики Таджикистан издало необходимые для этого учебники, учебно-методический материал и детскую художественную литературу, которые доступны для всех желающих изучать данный алфавит", - сообщил министр.
Он отметил, что введение в школьную программу уроков арабской графики ни в коей мере не означает намерение властей Таджикистана в будущем официально перейти на арабскую письменность.
"На протяжении своей многовековой истории таджикский народ начиная с VII-IX веков до начала 20-х годов ХХ века использовал арабскую графику. С приходом Советской власти в Таджикистане, начиная с 1922 года, постепенно был совершён переход с традиционной арабской письменности на латинский алфавит. Данный процесс завершился к 1936 году, но уже в 1939 году прошла новая реформа письменности, и таджикский язык перевели на кириллическую графику", - добавил он.
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