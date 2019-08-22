В Таджикистане опровергли сообщение о переходе на арабский алфавит

ДУШАНБЕ, 22 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Кириллический алфавит отвечает всем социальным, культурным, научным и образовательным запросам таджикского народа, заявил РИА Новости министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид.

"Таджикистан никогда не планировал переход с кириллицы на арабский алфавит. Мы не видим в этом необходимости", - сказал он.

По его словам, по учебному плану в общеобразовательных учреждениях Таджикистана учащиеся 7-8 классов изучают алфавит своих предков. "Министерство образования и науки Республики Таджикистан издало необходимые для этого учебники, учебно-методический материал и детскую художественную литературу, которые доступны для всех желающих изучать данный алфавит", - сообщил министр.

Он отметил, что введение в школьную программу уроков арабской графики ни в коей мере не означает намерение властей Таджикистана в будущем официально перейти на арабскую письменность.