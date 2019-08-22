Нуриддин Саид: Таджикистан не перейдет с кириллицы на арабский алфавит

В Таджикистане ежегодно увеличивается потребность в учителях русского языка. В стране строятся русские школы, а для преподавания русского языка приглашаются учителя из России. Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид сообщил в интервью РИА Новости, какие еще меры планируется предпринять для улучшения преподавания русского языка в стране и почему Таджикистан не будет переходить с кириллицы на арабский алфавит.

— Каков, по вашему мнению, уровень преподавания русского языка в Таджикистане? Сколько учителей, в том числе предметников, не хватает?

— В настоящее время в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан работают 8 615 преподавателей русского языка, из них 5 063 женщин. Из общего количества преподавателей 7 288 имеют высшее образование, 1 211 работают со средним профессиональным образованием и 116 с неполным высшим образованием, большинство из которых в настоящее время обучаются дистанционно или на заочных отделениях различных вузов для получения высшего педагогического образования.

В настоящее время в средних общеобразовательных учреждениях по объективным причинам (увеличение количества обучающихся, отток педагогических кадров по различным причинам, а также по причине изменения местожительства, выхода в отпуск по уходу за ребенком) ежегодно увеличивается потребность в педагогических кадрах, в том числе и по русскому языку. В связи с этим отделы образования областей, городов и районов Республики Таджикистан определяют потребность учителей-предметников и направляют заявки в министерство образования и науки для решения данного вопроса. На основании заявок министерство образования и науки направляет выпускников вузов, молодых специалистов в общеобразовательные учреждения.

— Что нужно предпринять для улучшения данной ситуации?

— Мы понимаем, что для улучшения ситуации предстоит большая работа, и эти вопросы находятся под пристальным вниманием министерства образования и науки Таджикистана. Назовем ряд проблем, которые находятся в центре нашего внимания и над которыми мы постоянно работаем. Во-первых, обеспечение образовательных учреждений высокопрофессиональными педагогическими кадрами, во-вторых, обеспечение учащихся учебниками и художественной литературой, в-третьих, планируем пересмотреть программы по русскому языку как для школ, так и на курсах повышения квалификации учителей, затем планируем широко использовать практику прохождения учителями курсов повышения квалификации в РФ и, наконец, изыскиваем возможность организации педагогической практики студентов в субъектах РФ.

— Как продвигается вопрос строительства пяти российских школ в Таджикистане?

— Согласно протоколу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Республики Таджикистан и Российской Федерации от 20 марта 2019 года, запланировано строительство пяти общеобразовательных учреждений с русским языком обучения в городах Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Турсунзаде и Кулябе на 1200 мест в каждом учреждении.

На сегодняшний день подписано соглашение между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о строительстве указанных школ, утверждена дорожная карта реализации проекта. Со стороны Республики Таджикистан выделены земельные участки и получены необходимые разрешительные документы для строительства. Кроме того, создана совместная комиссия для реализации данного проекта, а также определены соответствующие государственные органы, ответственные за реализацию строительства школ. Со стороны Российской Федерации начаты подготовительные работы по выбору проектировщика и генподрядчика для строительства данных объектов. Мы уверены, что данный проект усилиями обеих сторон будет реализован в намеченные сроки.

— Успешно ли развивается практика приглашения учителей из России для работы предметниками в средних школах Таджикистана, будет ли продолжен этот опыт?

— В настоящее время в республике функционируют 185 общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, где 215 799 учащихся получают образование на русском языке.

На основе договора между министерством образования и науки Республики Таджикистан и федеральным государственным бюджетным общеобразовательным учреждением "Международный центр образования" "Интердом" имени Е. Д. Стасовой" 48 преподавателей из Российской Федерации преподают в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан. В новом 2019-2020 учебном году данная практика будет продолжена.

— Сколько студентов из Таджикистана обучаются в высших учебных заведениях Российской Федерации? Почему, по вашему мнению, они выбирают российские вузы?

— Сотрудничество между министерством образования и науки Республики Таджикистан и Российской Федерацией в области образования и науки осуществляется в рамках соглашения между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией "О сотрудничестве в области науки, технологии, образования, здравоохранения, информатики, спорта и туризма" от 19 сентября 1995 года, а также соглашения между министерством образования и науки Республики Таджикистан и министерством общего и профессионального образования Российской Федерации от 18 марта 1997 года и ежегодных протоколов межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Республики Таджикистан и Российской Федерации.

На основании вышеупомянутых соглашений в 2018-2019 учебном году Российской Федерацией было выделено 618 квотных мест по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры. Наряду с этим на территории Республики Таджикистан функционируют Российско-таджикский (славянский) университет (РТСУ) и три филиала московских вузов — НИТУ МИСиС, НИУ МЭИ и МГУ имени М.В. Ломоносова. В этих учебных заведениях обучаются выпускники общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан.

На сегодняшний день в высших учебных заведениях Российской Федерации обучаются 23 791 граждан Таджикистана. Желающих получить образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях Российской Федерации увеличивается из года в год, и это отрадно. На наш взгляд, это связано с тем, что между нашими народами сложились давние традиции дружественного сотрудничества в гуманитарной сфере, а также российское образование стало престижным для наших выпускников.

— В последнее время в Таджикистане среди ученых, журналистов, политических деятелей обсуждается тема перевода таджикского языка с кириллицы на арабский алфавит. Ваше мнение по этому вопросу?

— Министерство образования и науки Республики Таджикистан никогда не планировало переход с кириллицы на арабский алфавит. Мы не видим в этом необходимости.

Согласно учебному плану, в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистана учащиеся 7-8 классов изучают алфавит наших предков. Министерство образования и науки Республики Таджикистан издало необходимые для этого учебники, учебно-методический материал и детскую художественную литературу, которые доступны для всех желающих изучать данный алфавит.

Введение в школьную программу уроков арабской графики ни в коей мере не означает намерение властей Таджикистана в будущем официально перейти на арабскую письменность. На протяжении своей многовековой истории таджикский народ, начиная с VII-IX веков до начала 20-х годов ХХ века, использовал арабскую графику. С приходом советской власти в Таджикистане, начиная с 1922 года, постепенно был совершен переход с традиционной арабской письменности на латинский алфавит. Данный процесс завершился к 1936 году. Однако уже в 1939 году прошла новая реформа письменности и таджикский язык перевели на кириллическую графику. Нынешнее положение с алфавитом отвечает всем социальным, культурным, научным и образовательным запросам таджикского народа.

— В Республике Таджикистан призывают родителей не посылать детей в религиозные учебные заведения за рубеж, почему, по вашему мнению?

— В Республике Таджикистан функционирует религиозное высшее учебное заведение – Таджикский исламский институт имени Имама Аъзама, который готовит соответствующих специалистов на основе традиционного для таджиков ханафитского мазхаба или толка. Это вполне удовлетворяет потребности страны.