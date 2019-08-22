В Таджикистане построят пять школ с обучением на русском языке

ДУШАНБЕ, 22 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид выразил уверенность в том, что проект строительства пяти школ с обучением на русском языке будет реализован в намеченные сроки.

"Я уверен, что проект строительства пяти школ с русским языком обучения в пяти городах Таджикистана будет реализован в намеченные сроки в 2021 году", - сказал он.

По протоколу российско-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, до сентября 2021 года запланировано строительство пяти общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке.

"Это школы будут построены в столице Таджикистана - городе Душанбе, административном центре Согдийской области - Худжанде, центре Хатлонской области – городе Бохтаре и также городе Кулябе, на западе страны - городе Турсунзаде и Кулябе на 1200 посадочных мест в каждом образовательном учреждении", - сказал он.

Министр сообщил, что между Таджикистаном и Россией подписано соглашение о строительстве указанных школ, утверждена дорожная карта реализации проекта.