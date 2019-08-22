В Петербурге у иностранного туриста украли около 13 тысяч долларов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости . Неизвестный похитил документы, смартфон и деньги на сумму около 13 тысяч долларов у иностранного туриста, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Петроградского района обратился гражданин одной из стран Восточной Азии и сообщил, что на территории Петропавловской крепости он обнаружил отсутствие документов, смартфона, банковской карты, с которой произошло снятие 12 тысяч 800 долларов США", - сказано в сообщении.