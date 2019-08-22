Власти Ленобласти продолжат развитие паллиативной медицины в регионе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Власти Ленобласти продолжат развивать паллиативную медицину в регионе для облегчения жизни тяжелобольных пациентов и их родственников: в ближайшее время в Выборгском районе откроется еще один взрослый хоспис, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"За последние годы в разных районах области открыто три взрослых хосписа и детский хоспис. В этих отделениях люди с неизлечимыми заболеваниями получают качественный уход, своевременное и современное обезболивание, психологическая поддержка оказывается родственникам пациентов. Кроме того, при ухудшении состояния больного с любым заболеванием, находящегося на домашнем лечении, он госпитализируется на общие койки в областных стационарах", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что благодаря реализации региональных проектов в соответствии с задачами, поставленными национальным проектом "Демография", смертность в Ленинградской области в целом снижается. Так, смертность от всех причин за шесть месяцев 2019 года снизилась в регионе по отношению к тому же периоду 2018 года на 8%. Смертность от болезней системы кровообращения упала на 10,3%, от туберкулеза - на 32,7%, от внешних причин - на 11,1%, в том числе от ДТП - на 36%.