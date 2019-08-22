Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T19:55Z
https://ria.ru/20190822/1557766789.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155714/13/1557141343_0:47:1998:1170_1036x0_80_0_0_46ac90775e8c108b97a09084778a7189.jpg
РИА Новости

Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

02:49 22.08.2019 (обновлено: 19:55 22.08.2019)
195701
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
По его словам, это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Он добавил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".
Флаги стран-участниц саммита G7
21 августа, 21:07РИА Новости
Что говорят о возвращении России в G8 в мире
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Ожидается, что американский лидер поднимет этот вопрос на ближайшей встрече "Cемерки" в Биаррице.
Позднее Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7. Против скорого возвращения России в "Большую восьмерку" также выступили премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Владимир Путин, в свою очередь, назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил восстановления G8, однако отметил, что это "не самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
Лебедь, рак и щука
Вчера, 17:37РИА Новости
Лебедь, рак и щука
771271171831420
Обсудить 262
Ситуация на УкраинеG7G8Владимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну это уже даже для клоуна- перебор.
22 августа, 02:57
Александр Невский
4863311112
Вот кого забыли спросить
22 августа, 03:15
ku6464
4393511010
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
СМИ: сотрудник "Магнита" умер на совещании от передозировки наркотиков
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Лента
новостей
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Историк Зураб Гаджиев отвечает на вопросы Рамзана Кадырова
Дагестанский историк ответил Кадырову на вопросы об имаме Шамиле
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Президент США Дональд Трамп
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Озеро Рупукунд
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Полицейские в Армении
В Армении россиянина подозревают в убийстве криминального авторитета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Источник: старт американского корабля Cygnus к МКС планируется 21 октября
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
Лента новостейМолния