Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.

По его словам, это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Он добавил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Ранее сообщалось , что Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Ожидается, что американский лидер поднимет этот вопрос на ближайшей встрече "Cемерки" в Биаррице.

Позднее Макрон заявил, что возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7. Против скорого возвращения России в "Большую восьмерку" также выступили премьер Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Владимир Путин, в свою очередь, назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил восстановления G8, однако отметил, что это "не самоцель".