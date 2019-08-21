Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дональд Трамп принял предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, сообщила в Дональд Трамп принял предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, сообщила в Twitter журналист CNN Кайли Атвуд со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

По ее словам, американский и французский президенты в ходе телефонного разговора во вторник, согласились, что Россию следует пригласить на саммит "Большой семерки" в следующем году. При этом Атвуд отметила, что идея принадлежала Макрону.

Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.

Ранее американский лидер заявил, что не будет возражать против возврата России и возобновления формате G8.

В понедельник состоялась встреча Владимира Путина с Макроном, в ходе которой российский президент назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил возобновления формата G8.

На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров поднимать эту тему, Путин сказал, что не ставит себе это "как самоцель".