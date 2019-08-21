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РИА Новости

Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка

06:02 21.08.2019 (обновлено: 08:26 21.08.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дональд Трамп принял предложение Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, сообщила в Twitter журналист CNN Кайли Атвуд со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.
По ее словам, американский и французский президенты в ходе телефонного разговора во вторник, согласились, что Россию следует пригласить на саммит "Большой семерки" в следующем году. При этом Атвуд отметила, что идея принадлежала Макрону.
Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.
Ранее американский лидер заявил, что не будет возражать против возврата России и возобновления формате G8.
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В понедельник состоялась встреча Владимира Путина с Макроном, в ходе которой российский президент назвал полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключил возобновления формата G8.
На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров поднимать эту тему, Путин сказал, что не ставит себе это "как самоцель".
Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампФранцияРоссияСШАВ мире
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21 августа, 06:08
k krim trait
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ЛКЛысый Кучерявый
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