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РИА Новости

В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы

17:19 21.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
"Скорая помощь, которая была вызвана на улицу Дыбенко после того, как трубу с водой прорвало, увезла женщину в больницу. Сейчас мы уточняем состояние, характер повреждений и куда она была доставлена. Также на месте работало еще несколько бригад скорой, возможно, кто-то с ушибами обратился к ним за помощью. Собираем информацию", - рассказали в пресс-службе администрации.
Сейчас на месте пересечения проспекта Большевиков и улицы Дыбенко работают несколько бригад коммунальных служб, которые устраняют последствия аварии.
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"Пока сложно сказать, когда водоснабжение будет восстановлено, ведь у нас еще не завершились испытания системы горячего водоснабжения в Невском районе", - заметили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
На видео, снятого видеорегистртором одного из автовладельцев, видно, как буквально из-под земли на газоне напротив станции метро "Улица Дыбенко" вырывается фонтан с мутной водой большой силы, забрызгивая прохожих и автомобили, летят комья земли.
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