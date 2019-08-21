В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.

"Скорая помощь, которая была вызвана на улицу Дыбенко после того, как трубу с водой прорвало, увезла женщину в больницу. Сейчас мы уточняем состояние, характер повреждений и куда она была доставлена. Также на месте работало еще несколько бригад скорой, возможно, кто-то с ушибами обратился к ним за помощью. Собираем информацию", - рассказали в пресс-службе администрации.

Сейчас на месте пересечения проспекта Большевиков и улицы Дыбенко работают несколько бригад коммунальных служб, которые устраняют последствия аварии.

"Пока сложно сказать, когда водоснабжение будет восстановлено, ведь у нас еще не завершились испытания системы горячего водоснабжения в Невском районе", - заметили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".