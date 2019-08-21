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РИА Новости

"Единая Россия" поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга

16:52 21.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Партия "Единая Россия" будет поддерживать Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга, заявил РИА Новости секретарь петербургского регионального отделения партии Вячеслав Макаров.
"Я уже неоднократно это говорил и скажу еще раз – "Единая Россия" будет поддерживать на выборах губернатора Петербурга Александра Дмитриевича Беглова", - сказал он.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
В начале июля Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов для участия в выборах губернатора города. В их числе - врио губернатора города Александр Беглов (самовыдвиженец), представитель партии "Гражданская платформа", депутат законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов, Владимир Бортко от КПРФ и представитель "Справедливой России" Надежда Тихонова.
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