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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти оценили готовность региона к зиме как высокую

15:46 21.08.2019
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области оценили готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2019-2020 годов как высокую, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Текущий уровень готовности объектов жилищного фонда оценивается в 85-95%, уровень готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций – 75-85%. В целом готовность жилищно-коммунального комплекса региона к предстоящему отопительному сезону выше показателей прошлого года в среднем на 5%, привели в пресс-службе слова председателя комитета по ТЭК Ленинградской области Юрия Андреева.

"Для обеспечения устойчивой работы источников теплоснабжения сформированы запасы топлива: жидкого топлива – на 69%, угля – на 40%, другого твердого топлива – на 39%", - отметил Андреев.

Он подчеркнул, что комитет по топливно-энергетическому комплексу совместно с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и комитетом государственного жилищного надзора и контроля пристально следит за ходом подготовительных работ в жилищном фонде, на котельных, тепловых сетях, водозаборных сооружениях, водопроводных и электрических сетях, газопроводах и других объектах в каждом из районов Ленинградской области.
"Общий размер финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов, включая ассигнования на реализацию мероприятий по адресной инвестиционной программе, составляет более семи миллиардов рублей. Из них на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону – 1, 28 миллиарда рублей, на выполнение мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов ЖКХ – 1, 53 миллиарда рублей, на выплату субсидий ресурсоснабжающим организациям (межтарифная разница и компенсация роста цен на топливо) – 4,23 миллиарда рублей", - подытожил он, уточнив, что эти субсидии во многом влияют на платежную дисциплину предприятий коммунального комплекса по отношению к ресурсоснабжающим организациям.
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По состоянию на середину августа текущего года задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет 937 миллионов рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года задолженность снизилась на 0,7%, резюмировал собеседник.
"Положительная динамика наблюдается и в снижении общего уровня задолженности ресурсоснабжающих организаций за природный газ по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. По состоянию на середину августа текущего года общая просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций за потребленный газ составила 128 миллионов рублей, что на 48% ниже уровня просроченной задолженности на аналогичный период 2018 года",- заключил представитель обладминистрации.
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