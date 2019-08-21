Биография Михаила Абрамова

Российский меценат и основатель Музея русской иконы Михаил Юрьевич Абрамов родился в 1963 году в Москве.

В 1981 году поступил на дневное отделение химико-технологического факультета Института легкой промышленности.

С 1982 по 1984 год проходил службу в рядах советской армии.

После окончания службы в армии продолжил обучение в институте, в 1985 году перевелся на вечернее отделение того же факультета.

С 1985 года занимался предпринимательской деятельностью, открывал кооперативы по пошиву изделий из кожи и меха.

С 1991 по 2000 года работал в компании "Ингосстрах", был руководителем департамента строительства.

В 2001 году стал заместителем генерального директора ОАО "Московская страховая компания", но через полтора года оставил пост и занялся собственным бизнесом – предпринимательством в области промышленного и гражданского строительства.

В начале 2000-х годов Михаил Абрамов начал коллекционировать и изучать древние иконы.

Михаил Абрамов принимал участие во многих благотворительных проектах, направленных на возрождение и сохранение культурного наследия России, входил в состав попечительского совета Высоко-Петровского мужского ставропигиального монастыря города Москвы, являлся членом попечительского совета Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря в Звенигороде Московской области; был попечителем храма Святителя Николая в селе Аксиньино Одинцовского района Московской области; поддерживал строительство Храмового комплекса на Борисовских прудах в Москве; являлся членом попечительского совета храма Преображения Господня на Преображенской площади Москвы.

Михаил Абрамов – лауреат премии "Меценат года" (2017) в номинации "Сохранение объектов культурного наследия", кавалер Большого креста ордена Заслуг pro Merito Melitensi Суверенного военного Мальтийского ордена.

Награжден медалью и дипломом ЮНЕСКО "Пять континентов" (2016) за выдающийся вклад в сохранение исторического наследия, орденом "Славы и чести" II степени (2015) за восстановление храма Преображения Господня в Москве и многими другими наградами.

В декабре 2018 года он был избран почетным членом Российской академии художеств.