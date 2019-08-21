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РИА Новости

Биография Михаила Абрамова

13:24 21.08.2019
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© Фото : Музей русской иконыОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© Фото : Музей русской иконы
Российский меценат и основатель Музея русской иконы Михаил Юрьевич Абрамов родился в 1963 году в Москве.
В 1981 году поступил на дневное отделение химико-технологического факультета Института легкой промышленности.
С 1982 по 1984 год проходил службу в рядах советской армии.
После окончания службы в армии продолжил обучение в институте, в 1985 году перевелся на вечернее отделение того же факультета.
С 1985 года занимался предпринимательской деятельностью, открывал кооперативы по пошиву изделий из кожи и меха.
С 1991 по 2000 года работал в компании "Ингосстрах", был руководителем департамента строительства.
В 2001 году стал заместителем генерального директора ОАО "Московская страховая компания", но через полтора года оставил пост и занялся собственным бизнесом – предпринимательством в области промышленного и гражданского строительства.
Владел компанией Plaza Development.
В начале 2000-х годов Михаил Абрамов начал коллекционировать и изучать древние иконы.
В 2006 году открыл первый в Москве и России частный "Музей русской иконы" и учредил "Благотворительный фонд" с тем же названием. На сегодняшний день музей является одним из крупнейших частных собраний, фонды которого насчитывают около пяти тысяч экспонатов. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства.
Михаил Абрамов принимал участие во многих благотворительных проектах, направленных на возрождение и сохранение культурного наследия России, входил в состав попечительского совета Высоко-Петровского мужского ставропигиального монастыря города Москвы, являлся членом попечительского совета Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря в Звенигороде Московской области; был попечителем храма Святителя Николая в селе Аксиньино Одинцовского района Московской области; поддерживал строительство Храмового комплекса на Борисовских прудах в Москве; являлся членом попечительского совета храма Преображения Господня на Преображенской площади Москвы.
Михаил Абрамов – лауреат премии "Меценат года" (2017) в номинации "Сохранение объектов культурного наследия", кавалер Большого креста ордена Заслуг pro Merito Melitensi Суверенного военного Мальтийского ордена.
Награжден медалью и дипломом ЮНЕСКО "Пять континентов" (2016) за выдающийся вклад в сохранение исторического наследия, орденом "Славы и чести" II степени (2015) за восстановление храма Преображения Господня в Москве и многими другими наградами.
В декабре 2018 года он был избран почетным членом Российской академии художеств.
20 августа 2019 года Михаил Абрамов погиб в результате авиакатастрофы. Он разбился на борту вертолета у греческого острова Порос.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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