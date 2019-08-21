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РИА Новости

Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке

03:36 21.08.2019 (обновлено: 03:37 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее французский лидер в своем фейсбуке назвал Россию "очень глубоко европейской страной" и отметил, что верит в Европу, "простирающуюся от Лиссабона до Владивостока". Макрон также выразил уверенность, что в будущем удастся разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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Бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своем фейсбуке обвинила европейских лидеров в "мимикрировании под Путина". Она признала, что мир "не будет воевать" за Украину, а также предположила, что к январю 2020 года с России снимут санкции.
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью порталу "Обозреватель" заявил, что позиция Макрона невыгодна Киеву. В частности, по его мнению, не добавляет оптимизма тот факт, что вопрос "украинского кризиса" обсуждался без участия представителей Киева.
"К сожалению, здесь нам не приходится рассчитывать, что что-то высокое и великое упадет на голову. За свое счастье надо бороться", – сказал дипломат.
В свою очередь, депутат Рады Владимир Арьев выразил мнение, что текущая европейская политика приведет к созданию "России от Владивостока до Лиссабона".
В понедельник в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон — состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры продлились более трех часов.
Лидеры обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата, освоение Арктики, но особое внимание они уделили ситуации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Вчера, 13:33Радио
Как в России оценили итоги встречи Путина и Макрона
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Обсудить 29
Ситуация на УкраинеВладимир АрьевЭммануэль МакронВерховная Рада УкраиныВладимир ОгрызкоВладимир ПутинФранцияЕвропаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А, то есть они считают, что пост президента Франции о встрече с президентом России максимально логично смотрелся бы на украинском?
21 августа, 03:46
ААнатолий
59800001
Надо же, весь мир не с Украиной. Кто бы мог подумать.
21 августа, 03:41
PAPoehavshyi Absol'utno
84482001
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