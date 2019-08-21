Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее французский лидер в своем фейсбуке назвал Россию "очень глубоко европейской страной" и отметил, что верит в Европу, "простирающуюся от Лиссабона до Владивостока". Макрон также выразил уверенность, что в будущем удастся разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.

Бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своем фейсбуке обвинила европейских лидеров в "мимикрировании под Путина". Она признала, что мир "не будет воевать" за Украину, а также предположила, что к январю 2020 года с России снимут санкции.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью порталу "Обозреватель" заявил, что позиция Макрона невыгодна Киеву. В частности, по его мнению, не добавляет оптимизма тот факт, что вопрос "украинского кризиса" обсуждался без участия представителей Киева.

"К сожалению, здесь нам не приходится рассчитывать, что что-то высокое и великое упадет на голову. За свое счастье надо бороться", – сказал дипломат.

В свою очередь, депутат Рады Владимир Арьев выразил мнение , что текущая европейская политика приведет к созданию "России от Владивостока до Лиссабона".

В понедельник в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон — состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры продлились более трех часов.