Межгосударственные отношения России и Финляндии

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё во время встречи в Наантали. 1 июля 2016

Дипломатические отношения между РСФСР и Финляндией были установлены 31 декабря 1920 года. Дипломатические отношения с СССР установлены 23 июля 1923 года на уровне миссий, которые в 1954 году были преобразованы в посольства.

30 декабря 1991 года Финляндия признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. В январе 1992 года заключен российско-финляндский Договор об основах отношений. В настоящее время между Россией и Финляндией действует около 90 межгосударственных и межправительственных документов, регламентирующих практически все сферы двустороннего взаимодействия.

В 2018 году президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё провели переговоры 16 июля в Хельсинки в увязке с проходившим в финской столице в этот день российско-американским саммитом и 22 августа в Сочи.

9 апреля 2019 года Владимир Путин и Саули Ниинистё провели встречу "на полях" международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге.

Регулярные контакты осуществляются по линии глав правительств: 26 сентября 2018 года Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Юхо Сипиля провели переговоры в Хельсинки.

Поддерживаются регулярные контакты между руководителями внешнеполитических ведомств. 4 мая 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил рабочий визит в Финляндию, где провел переговоры с главой МИД страны Тимо Сойни. Сергей Ларов также был принят президентом Финляндии Саули Ниинистё.

12 февраля 2019 года министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни посетил Москву с рабочим визитом.

9 июля в Штрбске Плесо (Словакия) "на полях" неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

Конструктивным взаимодействием отличаются межведомственные связи. Россию посетили финские министры внутренних дел, сельского и лесного хозяйства, транспорта и связи, юстиции, состоялась поездка в Финляндию министра природных ресурсов и экологии России. Ведется диалог по линии руководства военных ведомств – в декабре 2018 года в Москве был проведен очередной раунд консультаций заместителей министров обороны России и Финляндии.

Россия и Финляндия взаимодействуют на площадке ООН, в других международных структурах, а также в региональных форматах на севере Европы и в Арктике, таких, как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, "Северное измерение".

Важной основой двусторонних отношений традиционно является взаимодействие в торгово-экономической области.

В 2017 году была преодолена наблюдавшаяся в 2014-2016 годах тенденция снижения товарооборота, по итогам года общий объем взаимной торговли составил 12,3 миллиарда долларов, что выше аналогичного показателя 2016 года на 37%. Положительная динамика сохранилась и в 2018 году: товарооборот составил 14,75 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 11,37 миллиарда долларов и импорт – 3,38 миллиарда долларов.

По итогам первого января-июня 2019 года товарооборот России и Финляндии составил 6,9 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 5,3 миллиарда долларов и импорт – 1,6 миллиарда долларов.

В структуре экспорта России в Финляндию основная доля поставок приходится на минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности. В структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Стабильно развивается инвестиционное сотрудничество. По данным Торгово-промышленной палаты, общий объем прямых накопленных капиталовложений Финляндии в российскую экономику составляет почти 4,5 миллиарда долларов. Российские компании вложили в экономику Финляндии около 3,5 миллиарда долларов

Крупнейший финский инвестор в российскую экономику – энергетический концерн "Фортум", владеющий энергомощностями в Челябинской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо этого в сотрудничестве с "Роснано" концерн участвует в строительстве ветряных электростанций в Мурманской, Ростовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан, а также солнечных электростанций в Оренбургской области и Республике Башкортостан.

Всего на российском рынке работает около 650 финских фирм. Прямо или косвенно вовлечены в торговлю с Россией около 7 тысяч финских компаний.

Крупнейшим российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" финской компанией "Фенновойма" с участием ГК "Росатом". АО "РАОС Войма" (финское подразделение ГК "Росатом") владеет 34% акций "Фенновойма". 15 октября 2015 года завершен первый этап работ по подготовке к строительству АЭС. Начало производства электроэнергии запланировано на 2024 год.

С финской стороны продолжается финансирования программ приграничного сотрудничества , направленных на развитие и интеграцию приграничных регионов с РФ (Мурманская и Ленинградская области, Республика Карелия). Общий объем финансирования для программ приграничного сотрудничества с Россией в 2014-2020 годах составляет 178 миллионов евро (сумма включает финансирование со стороны Финляндии и Евросоюза).

Значительная роль в координации двустороннего практического взаимодействия принадлежит российско-финляндской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). В октябре 2018 года в Санкт-Петербурге прошла очередная сессия МПК

Активно развивается двустороннее сотрудничество в области охраны окружающей среды. Финляндия оказывает содействие в реализации ряда крупных экологических проектов в России, в частности, в строительстве водоочистных сооружений в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

Между Россией и Финляндией осуществляется активное культурно-гуманитарное сотрудничество . Ежегодно проводится российско-финляндский культурный форум. На регулярной основе осуществляются гастроли творческих коллективов, выставки музейных коллекций. Развиваются контакты по линии финно-угорских народов.

Высокой активностью отличаются взаимные поездки граждан. В 2018 году российско-финляндскую границу пересекло порядка девяти миллионов человек.

Осуществляется взаимодействие на основе заключенного в 1992 году Соглашения о сотрудничестве в увековечении памяти российских (советских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих в России, погибших во время Второй мировой войны. На территории обеих стран открыт ряд мемориалов, посвященных павшим в войнах 1939-1944 годов. В Финляндии расположено около 90 российских воинских захоронений.