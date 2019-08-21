Межгосударственные отношения России и Финляндии

Дипломатические отношения между РСФСР и Финляндией были установлены 31 декабря 1920 года. Дипломатические отношения с СССР установлены 23 июля 1923 года на уровне миссий, которые в 1954 году были преобразованы в посольства.
30 декабря 1991 года Финляндия признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. В январе 1992 года заключен российско-финляндский Договор об основах отношений. В настоящее время между Россией и Финляндией действует около 90 межгосударственных и межправительственных документов, регламентирующих практически все сферы двустороннего взаимодействия.
За последнее десятилетие сложились устойчивые традиции активного политического диалога на высшем и высоком уровне.
Главы государств, как правило, встречаются дважды в год.
В 2018 году президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё провели переговоры 16 июля в Хельсинки в увязке с проходившим в финской столице в этот день российско-американским саммитом и 22 августа в Сочи.
9 апреля 2019 года Владимир Путин и Саули Ниинистё провели встречу "на полях" международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге.
Регулярные контакты осуществляются по линии глав правительств: 26 сентября 2018 года Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Юхо Сипиля провели переговоры в Хельсинки.
15 января 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко на полях Гайдаровского форума в Москве.
Поддерживаются регулярные контакты между руководителями внешнеполитических ведомств. 4 мая 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил рабочий визит в Финляндию, где провел переговоры с главой МИД страны Тимо Сойни. Сергей Ларов также был принят президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Беседы министров иностранных дел России и Финляндии состоялись 19 октября в Архангельске и 7 декабря 2017 года в Вене "на полях" министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и СМИД ОБСЕ соответственно.
12 февраля 2019 года министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни посетил Москву с рабочим визитом.
9 июля в Штрбске Плесо (Словакия) "на полях" неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.
Конструктивным взаимодействием отличаются межведомственные связи. Россию посетили финские министры внутренних дел, сельского и лесного хозяйства, транспорта и связи, юстиции, состоялась поездка в Финляндию министра природных ресурсов и экологии России. Ведется диалог по линии руководства военных ведомств – в декабре 2018 года в Москве был проведен очередной раунд консультаций заместителей министров обороны России и Финляндии.
Россия и Финляндия взаимодействуют на площадке ООН, в других международных структурах, а также в региональных форматах на севере Европы и в Арктике, таких, как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, "Северное измерение".
Важной основой двусторонних отношений традиционно является взаимодействие в торгово-экономической области.
В 2017 году была преодолена наблюдавшаяся в 2014-2016 годах тенденция снижения товарооборота, по итогам года общий объем взаимной торговли составил 12,3 миллиарда долларов, что выше аналогичного показателя 2016 года на 37%. Положительная динамика сохранилась и в 2018 году: товарооборот составил 14,75 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 11,37 миллиарда долларов и импорт – 3,38 миллиарда долларов.
По итогам первого января-июня 2019 года товарооборот России и Финляндии составил 6,9 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 5,3 миллиарда долларов и импорт – 1,6 миллиарда долларов.
В структуре экспорта России в Финляндию основная доля поставок приходится на минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности. В структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
Стабильно развивается инвестиционное сотрудничество. По данным Торгово-промышленной палаты, общий объем прямых накопленных капиталовложений Финляндии в российскую экономику составляет почти 4,5 миллиарда долларов. Российские компании вложили в экономику Финляндии около 3,5 миллиарда долларов.
Крупнейший финский инвестор в российскую экономику – энергетический концерн "Фортум", владеющий энергомощностями в Челябинской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо этого в сотрудничестве с "Роснано" концерн участвует в строительстве ветряных электростанций в Мурманской, Ростовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан, а также солнечных электростанций в Оренбургской области и Республике Башкортостан.
Всего на российском рынке работает около 650 финских фирм. Прямо или косвенно вовлечены в торговлю с Россией около 7 тысяч финских компаний.
Крупнейшим российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" финской компанией "Фенновойма" с участием ГК "Росатом". АО "РАОС Войма" (финское подразделение ГК "Росатом") владеет 34% акций "Фенновойма". 15 октября 2015 года завершен первый этап работ по подготовке к строительству АЭС. Начало производства электроэнергии запланировано на 2024 год.
В апреле 2018 года правительство Финляндии одобрило строительство участка газопровода "Северный поток-2", 374 километров которого пройдут по финской исключительной экономической зоне.
С финской стороны продолжается финансирования программ приграничного сотрудничества, направленных на развитие и интеграцию приграничных регионов с РФ (Мурманская и Ленинградская области, Республика Карелия). Общий объем финансирования для программ приграничного сотрудничества с Россией в 2014-2020 годах составляет 178 миллионов евро (сумма включает финансирование со стороны Финляндии и Евросоюза).
Значительная роль в координации двустороннего практического взаимодействия принадлежит российско-финляндской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). В октябре 2018 года в Санкт-Петербурге прошла очередная сессия МПК.
Активно развивается двустороннее сотрудничество в области охраны окружающей среды. Финляндия оказывает содействие в реализации ряда крупных экологических проектов в России, в частности, в строительстве водоочистных сооружений в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.
Между Россией и Финляндией осуществляется активное культурно-гуманитарное сотрудничество. Ежегодно проводится российско-финляндский культурный форум. На регулярной основе осуществляются гастроли творческих коллективов, выставки музейных коллекций. Развиваются контакты по линии финно-угорских народов.
Высокой активностью отличаются взаимные поездки граждан. В 2018 году российско-финляндскую границу пересекло порядка девяти миллионов человек.
Осуществляется взаимодействие на основе заключенного в 1992 году Соглашения о сотрудничестве в увековечении памяти российских (советских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих в России, погибших во время Второй мировой войны. На территории обеих стран открыт ряд мемориалов, посвященных павшим в войнах 1939-1944 годов. В Финляндии расположено около 90 российских воинских захоронений.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников